4 Jugendliche wollten in Linz eine 16-Jährige vergewaltigen

In Linz in Oberösterreich sollen am Mittwoch 4 Jugendliche über eine 16-Jährige Deutsche hergefallen sein. Sie wurden von der Polizei dabei erwischt. Die Polizei konnte bereits 3 von den jugendlichen Tätern festnehmen. Sie sucht aber noch nach dem Vierten.

Die Polizei ermittelt gegen die 4 Jugendlichen wegen dem Verdacht auf Vergewaltigung. Wie es zu der Tat kam, ist nicht bekannt. Es ist auch unklar, ob die 16-Jährige die Täter kannte. Die junge Frau konnte dazu noch nicht befragt werden.