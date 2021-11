3. Corona-Impfung 6 Monate nach Zweit-Impfung

Das nationale Impfgremium in Österreich hat die 3. Corona-Impfung 6 Monate nach der 2. Impfung freigegeben. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagte, dass der Impf-Schutz der ersten 2 Impfungen nach 6 Monaten nachlässt. Darum soll man mit der 3. Impfung den Impf-Schutz auffrischen. Dafür muss man aber mindestens 18 Jahre alt sein. Besonders wichtig ist die 3. Impfung aber vor allem für Menschen über 65 Jahre und Patienten mit Risiko-Faktoren.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an. Am Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden 6.506 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus registriert. So viele Fälle gab es heuer noch nie.

