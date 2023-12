272.000 Österreicher besitzen ein Klimaticket

Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher besitzen ein Klimaticket. Das Klimaticket ist eine Jahreskarte, mit der man fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich nutzen kann. Mittlerweile fahren 272.000 Menschen in Österreich mit dem Klimaticket. Vor einem Jahr waren es noch 208.000. Die meisten Klimatickets gibt es in Wien, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich.

Wahrscheinlich steigt die Zahl der Klimaticket-Nutzer weiter. Denn ab 2024 bekommen alle jungen Erwachsenen zum 18. Geburtstag das Klimaticket für ein Jahr geschenkt.