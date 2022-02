25.894 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In Österreich sind am Dienstag 25.894 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Das ist ein Rekord, denn so viele Fälle gab es noch nie an einem Dienstag innerhalb von 24 Stunden. Am Dienstag waren 307.212 Menschen bestätigt Corona-positiv. Auch das ist ein neuer Rekord.

In Krankenhäusern werden derzeit 1.648 Corona-Patienten behandelt, das sind um 142 mehr als am Vortag. 180 Corona-Patienten werden auf Intensiv-Stationen betreut, um 2 mehr als am Montag. Innerhalb eines Tages starben 24 Menschen an oder mit Corona.

