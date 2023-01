24 Jahre alter Mann wurde in Wien erstochen

In Wien ist am Dienstag am Abend ein 24 Jahre alter Mann auf der Straße erstochen worden. Der TĂ€ter konnte flĂŒchten. Eine Autofahrerin sah den Mann auf der Straße liegen und rief die Polizei. Der Mann war schwer verletzt. Er hatte 2 Stichwunden in der Brust. Die Rettung stellte kurz danach den Tod des Mannes fest. Die Polizei ermittelt nun.

In der Nacht auf den 1. JĂ€nner war in Wien ein 74 Jahre alter Mann in seinem Haus erschlagen worden. Auch hier ist der TĂ€ter noch unbekannt.

*Dieser NachrichtenĂŒberblick ist in leicht verstĂ€ndlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: