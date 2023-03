2022 starben in Österreich weniger Menschen an Corona

Im Jahr 2022 sind in Österreich 92.107 Menschen gestorben. Das sind mehr als in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings starben 2022 weniger Menschen an oder mit Corona als in den 2 Jahren davor. Die häufigsten Todesursachen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Corona kommt erst an 3. Stelle. Das berichtete am Mittwoch die Statistik Austria.