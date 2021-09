200 Corona-Infizierte auf Intensivstationen in Österreich

Die Situation auf den Intensivstationen in Österreich verschlechtert sich weiter. Am Dienstag wurden 200 Corona-Infizierte auf den Intensivstationen behandelt. Das waren um 9 mehr als am Montag. So viele Corona-Intensivpatienten wie am Dienstag gab es zuletzt Ende Mai. Damals waren es 203.

Wegen einer Corona-Infektion befanden sich am Dienstag insgesamt 805 Corona-Kranke in Spitälern. Auch die Zahl der Corona-Toten stieg wieder. Innerhalb eines Tages starben 9 Menschen an oder mit dem Virus. Das waren mehr als im Durchschnitt der letzten 7 Tage.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: