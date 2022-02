2 Goldmedaillen für Österreich bei den Olympischen Winterspielen

Österreichs Wintersportler sind bei den Olympischen Winterspielen weiterhin erfolgreich. Am Donnerstag gewann der Vorarlberger Johannes Strolz in der Alpinen Kombination die Goldmedaille. Bei der Alpinen Kombination fahren die Rennläufer eine Abfahrt und einen Slalom. Die Ergebnisse aus beiden Rennen werden dann zusammen gezählt. Strolz schaffte damit das Gleiche wie sein Vater Hubert, der 1988 in Calgary in Kanada die Kombination gewann.