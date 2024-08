19-jährige Österreicherin starb bei Autonunfall auf kroatischer Insel

Auf der kroatischen Insel Rab ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Autounfall gekommen.

Junge Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug

Nach Angaben der Polizei der Gespannschaft Primorje-Gorski kotar "passte die Lenkerin des Autos mit österreichischen Kennzeichen am Ausgang einer Kurve die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht an die Beschaffenheit und den Zustand der Straße an". Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die für Fahrzeuge aus der Gegenrichtung vorgesehene Fahrbahn und prallte gegen einen anderen Pkw mit österreichischen Kennzeichen.