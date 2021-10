1.320 Corona-Neuinfektionen und nur noch wenige Impfungen

Am Montag sind in Österreich 1.320 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zudem wurden am Sonntag 1.363 Impfungen durchgeführt. Das waren so wenig wie seit Beginn der Impfkampagne im Jänner nicht mehr. Knapp 65 Prozent der Bevölkerung haben bisher zumindest eine Teilimpfung erhalten. Knapp 62 Prozent sind 2 Mal geimpft und gelten als vollimmunisiert.

10 Menschen starben innerhalb eines Tages an oder mit einer Corona-Infektion. Aktuell sind 829 Personen mit Corona im Spital, 210 werden auf Intensivstationen behandelt.

