11.398 Neu-Infektionen mit Corona in Österreich

Innerhalb von 24 Stunden hat es in Österreich 11.398 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Das ist ein trauriger Rekord. 23 Menschen starben an oder mit dem Virus. Die meisten neuen Fälle gab es wieder in Oberösterreich. Auch die Belegung in den Krankenhäusern steigt weiter. 2.237 Menschen müssen derzeit wegen Corona im Spital behandelt werden. 413 von ihnen sind besonders schwer krank. Sie liegen auf der Intensiv-Station.

Seit Montag gilt in vielen Bereichen die 2G-Regel. Man muss also geimpft oder genesen sein. Viele Menschen lassen sich jetzt deshalb gegen Corona impfen.

