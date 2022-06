100 Tage Krieg in der Ukraine

Freitag war der 100. Tag des Krieges in der Ukraine. Auch an diesem Tag dauerten die heftigen Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine an. Schwer umkämpft war vor allem die Stadt Sjewjerodonezk.

Nach britischen Angaben steht die ukrainische Armee im Donbass schwer unter Druck. Die russische Armee kontrolliert schon √ľber 90 Prozent der Region Luhansk. Wahrscheinlich wird Russland in den n√§chsten 2 Wochen die gesamte Region Luhansk erobern.

*Dieser Nachrichten√ľberblick ist in leicht verst√§ndlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: