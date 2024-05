Wien: die schönsten Laufstrecken für den Winter

Der Donaukanal ist wahrlich kein Geheimtipp. Jeder WienerIn und selbst ein Großteil der BesucherInnen aus anderen Bundesländern kennt den Weg links und rechts des Donauarms - hauptsächlich allerdings als Ausgeh- und Flaniermeile während der wärmeren Monate. Doch auch als Wien Laufstrecke für den Winter eignet sich der 20,8 Kilometer lange Uferweg von Nussdorf bis zum Praterspitz. Die Vorteile liegen auf der Hand: der Weg ist asphaltiert, daher hat man hier selten mit Matsch zu kämpfen. Durch seine Lage unterhalb des Straßenniveaus ist er windgeschützt, es gibt keine Ampeln, an denen man stehen bleiben muss. Zusätzlich kann man während des Laufs die wechselnden Graffitis an den Wänden bewundern. Das bringt Farbe in graue Wintertage.

Am Nussdorferplatz im 19. Bezirk startet eine 11 Kilometer lange Rundtour, die es vor allem zu Beginn in sich hat. Denn von hier geht's den Stadtwanderweg 1a entlang hinauf auf den Leopoldsberg. Auf dem auch „Nasenweg“ genannte befestigten Weg absolviert man auf rund 1,5 Kilometern Länge immerhin 250 Höhenmeter. Zwölf Kehren und 310 Stufen trennen ambitionierte Läufer vom höchsten Punkt. Vom Leopoldsberg geht's dann entlang der Höhenstraße zum Kahlenberg, über die Kahlenberger Straße bis zur Abzweigung Eichelhofweg und dann nach Norden zum Waldbachsteig. Hier wechselt der Untergrund kurzzeitig zu Feld- und Waldwegen. Übers Kahlenbergdorf geht's dann zur Donaustrandpromenade und zurück zum Nussdorfer Platz. Neben der Steigung zu Beginn sind es auch die Panoramaausblicke auf die Donau, die einem den Atem rauben.

Winter Laufstrecke für nächtliche Runs: Alte Donau

An der Alten Donau gibt's zwei Runden, die perfekt für alle sind, die später am Abend erst in die Laufschuhe kommen. Denn die beiden Touren sind durchgehend beleuchtet. Wer sich an die rote Markierung hält, absolviert 12,5 Kilometer, die blaue Markierung umfasst eine Strecke von 7,5 Kilometern. Beide sind flach und komplett asphaltiert, weshalb sie sich gut für schlechtere Witterungsverhältnisse, für AnfängerInnen oder für jene eignen, die gern längere Strecken bei konstantem Puls laufen. Der Einstieg ist bei der Segelschule Hofbauer, da gibt's auch Parkplätze.