So gesund ist Laufen im Winter

Joggen bei Kälte

Sicher draußen unterwegs

Winterläufer wissen, wie wichtig durchdachte Ausrüstung ist. Wer hier spart, setzt möglicherweise seine Gesundheit aufs Spiel. In Sachen Kleidung sollte man auf das Zwiebelprinzip setzen. Die unterste Schicht besteht dabei als Funktionswäsche, darüber kommen Funktionsshirt oder Fleecepullover. Zuletzt kommt dann eine Schicht, die Wind und Niederschlag abhält. In der Regel genügt die unterste Schicht plus eine weitere. Eine gute Faustregel ist es, sich so anzuziehen, als wären die Temperaturen draußen zehn Grad wärmer als das tatsächlich der Fall ist. Der Körper wärmt sich bei Bewegung sehr schnell auf. Vergessen Sie aber nicht auf Mütze, Halstuch und Handschuhe. Sie verhindern so, dass zu viel Wärme über Kopf und Hände verloren geht.

Auf keinen Fall sparen sollten Sie bei Laufschuhen für den Winter. Diese sollten nicht nur wasserfest sein, sondern auch über ein ordentliches Profil verfügen. Das sorgt für Grip auf nassem Asphalt und auf Schnee. Bei Nebel und bei Läufen abends oder am frühen Morgen bieten Stirnlampen bessere Sicht. Sie sollten aber auch darauf achten, selbst sichtbar zu sein. Reflektoren an der Jacke und an den Schuhen sind ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.