Weekend-Trip ins Salzkammergut

Österreich ist eine einzige Ansammlung wunderschöner Orte und Regionen. Als weit über die Landesgrenzen hinaus bekannter Vertreter gilt das Salzkammergut . Trotz des Namens erstreckt es sich nicht nur auf Teile des Bundeslandes Salzburg, sondern auch nach Oberösterreich und in die Steiermark. Sehenswerte Orte sind unter anderem der Hallstätter See und der Wolfgangsee sowie das historische Dorf Hallstatt , das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Historische Bedeutung kommt der Region einerseits als bedeutendes Zentrum des Salzabbaus zu, andererseits waren die malerischen Seen, Berge und Wälder schon immer auch eng mit dem Tourismus verbunden.

Schließlich kam bereits Kaiser Franz Joseph I. hierher, um seine Sommer regelmäßig mit der ganzen Familie in Bad Ischl zu verbringen. Schnell folgten der restliche Adel und schließlich auch das Bürgertum. Wohlhabende Bürger und Künstler , darunter viele Prominente der Wiener Gesellschaft , verbrachten ihre Sommer in den idyllischen Dörfern und an den klaren Seen der Region. Orte wie Bad Ischl, St. Wolfgang und Hallstatt wurden zu beliebten Destinationen. Hier konnte man schließlich nicht nur der Hitze, sondern auch dem Stress entfliehen, die eine Großstadt wie Wien im Sommer mit sich bringen kann. Außerdem lud die Natur zu körperlichen Betätigung ein – und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Bad Ischl als Kulturhauptstadt

Was in diesem Jahr aber anders ist als sonst: Bad Ischl-Salzkammergut ist neben Tartu in Finnland und Bodø in Norwegen eine der drei europäischen Kulturhauptstädte. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Europäischen Union, die darauf abzielt, das kulturelle Erbe und die Vielfalt Europas zu fördern und das kulturelle Leben in europäischen Städten zu stärken. Jedes Jahr werden ein oder mehrere Städte in der EU ausgewählt, diesen Titel für ein Jahr zu tragen. Die Initiative wurde 1985 ins Leben gerufen und hat sich seither zu einem bedeutenden kulturellen Ereignis entwickelt.

Bad Ischl startete schon im Januar 2024 in das Kulturhauptstadt-Jahr. Insgesamt 23 Gemeinden beteiligten sich daran, ein umfangreiches Programm für das gesamte Jahr auf die Beine zu stellen. Knapp 200 Programmpunkte und Projekte zum Motto „Kultur ist das neue Salz“ erfreuen Besuchende. Sie teilen sich auf vier Programmpunkte auf: Macht und Tradition, Kultur im Fluss, Sharing Salzkammergut – Die Kunst des Reisens und Globalokal – Building the New. Zu den Highlights zählt zum Beispiel eine Fotoausstellung im Narzissendorf Zloam, die historische Fotografien des Salzkammerguts neu interpretiert. Im Steinbergerhaus Salzwelten Altaussee ist eine Comicausstellung von Simon Schwartz zu sehen, es gibt Konzerte, Musikveranstaltungen, Seminare, Workshops, Festivals, Diskussionen, Theateraufführungen und Kinovorführungen das ganze Jahr über. Viele davon sogar bei freiem Eintritt. Zum Programm geht’s hier.