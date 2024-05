Wasser: Mehr über unser Lebenselixier

Mineralien und Spurenelemente sind im Wasser enthalten – viele davon sind in unserem Körper vorhanden bzw. tun uns gut. Kalzium und Magnesium sind wohl die bekanntesten und wichtigsten Mineralien im Wasser. Sie sind gut für unseren Knochenaufbau und unsere Zähne. Natrium ist ebenfalls in jedem Wasser enthalten, hinzu kommen Mangan, Zink, Jod, Fluorid, Sulfat, Eisen … Das sind nur einige der mehr als 20 bereits nachgewiesenen Wasserinhaltsstoffe . Hinzu kommen noch Nitrate, Pestizide, zu hohe Sulfat-Werte können bei starker landwirtschaftlicher Nutzung auftreten.

Wie unterschiedlich die Wasserinhaltsstoffe in Österreich sind, zeigt die österreichische Trinkwasserdatenbank . Hier können Sie die Wasserinhaltsstoffe nach Postleitzahl abfragen. So ist z. B. der Nitratwert in der Stadt mit 4 mg/l wesentlich niedriger als in landwirtschaftlich genutzten Gebieten mit 32,5 mg/l.

Mineralwasser

Reines Mineralwasser entsteht durch Regen oder Schnee, die durch verschiedene Gesteinsschichten sickern und dadurch gereinigt werden. Die Gesteinsschichten reichern das Mineralwasser mit Mineralien und Spurenelementen an und beeinflussen so den Wassergeschmack. So schmeckt Mineralwasser, das durch Sandstein gesickert ist, anders als das Wasser aus Kalkgestein.

Die Vorgaben für die Bezeichnung Mineralwasser sind sehr streng. So muss natürliches Mineralwasser aus einer sauberen unterirdischen Quelle stammen. Und auch die Stelle, an der das Wasser aus dem Gestein austritt, darf in keiner Weise verunreinigt sein. Das Wasser muss direkt an der Quelle in Flaschen abgefüllt werden. Und es wird regelmäßig kontrolliert.

So unterschiedlich wie beim Trinkwasser sind auch die Inhaltsstoffe des Mineralwassers, das zeigt ein Vergleich einiger österreichischer Mineralwasser-Marken. Interessant beim Mineralwasser ist vor allem der Natriumgehalt. Denn zu viel davon und auch zu wenig kann sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken.

In Österreich gibt es mehr als 30 anerkannte Mineralwasser. Dennoch erfreuen sich Mineralwasser aus Frankreich, der Schweiz oder Italien immer größerer Beliebtheit. Obwohl sie wesentlich mehr kosten, durch lange Transportwege die Umwelt belasten und teilweise die Trinkwasserversorgung der Menschen, die in der Nähe der Wasserquelle leben, gefährdet.

