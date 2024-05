Die besten Christbaum-Tricks

Christbaumverkauf startet am 12. Dezember

Am 12. Dezember öffnen auch heuer die Christbaumstände in St. Pölten und Wien. 207 Christbaumbauern bieten sieben Tage in der Woche heimische Christbäume in bester Qualität mit kontrolliert niederösterreichischer Herkunft an. Viele von Ihnen stellen dieses Jahr erstmals auch einen Lieferservice zur Verfügung.