Die eigene Sprache neu entdecken

Kaff: Der Ausdruck für eine kleine, oft abgelegene, Ortschaft, stammt ursprünglich aus dem Hebräischen. Dort bedeutet das Wort „kafar“ so viel wie Dorf.

