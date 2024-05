Von traditionellen Geschmacksrichtungen bis zu kreativen Kompositionen: Wir präsentieren die Top-Adressen für Eisgenuss in Österreich.

Eisliebe: Die besten Eissalons in Österreich

Entdecken Sie die geschmackvolle Welt Welt der österreichischen Eissalons! Tauchen Sie ein in eine verführerische Palette aus cremigen Texturen und einzigartigen Aromen, die Ihre Geschmacksknospen verwöhnen werden. Kommen Sie mit auf eine Rundreise durch die österreichische Eislandschaft.

Wiener Bio Eis von Heli & Leo

Bei Helli & Leo werden nur die besten Bio-Zutaten zur Eisproduktion verwendet. Auf Zucker, Zusatzstoffe, Pasten und Pulver wird verzichtet und trotzdem besticht das Eis durch seine Cremigkeit. Doch damit nicht genug: Mit „WAU“ gibt es ein Eis für Hunde, das die ideale Belohnung für heiße Sommertage ist. Ein weiterer Grund für einen Besuch bei Helli & Leo ist das innovative Designkonzept: Durch das auffällige 2D-Design in Schwarz-Weiß kommen die Farben des Eises besonders gut zur Geltung.

Helli & Leo Obere Donaustraße 101

1020 Wien



Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr

© Kurier / Gerhard Deutsch Bio-Eisgenuss und ein innovatives Designkonzept: Willkommen bei Helli & Leo

Sponsored Content

Die Eisperle erobert seit 2017 die Herzen (und Bäuche) der Grazer u Grazerinnen! Skeptiker gaben der Vision von Gründerin Mariane Leyacker-Schatzl von purem veganen Eis – großteils biologisch – wenig Chancen. Ein „zu kleiner Nischenmarkt“ meinten viele, und sahen kaum Potential. Nach 4 Auszeichnungen von Falstaff zur Beliebtesten Eisdiele der Steiermark (2019,2020,2021,2023) folgte 2022 der Ritterschlag von „1000things Award“ zum „Besten Eis in Österreich“.

Die EISPERLE bietet jeden Tag genau das, worauf Graz scheinbar schon lange gewartet hat: pures Eis, hochwertig und täglich frisch zubereitet - ohne Fertigpasten, Konservierungsmitteln oder anderen künstlichen Zusatzstoffen.

Die kreative Tüftlerin Mariane Leyacker-Schatzl und ihr Team verarbeiten nur die besten und hochwertigsten Rohstoffe – geliefert von regionalen Bio-Bauern – und kreiert jeden Tag neben den beliebten Klassikern auch neue kreative Sorten wie z.B. Gurke Limette oder Banane-Brennnessel. Die Sorten werden mit Hafermilch, Sojamilch, Reismilch und Kokosmilch hergestellt - die Fruchtsorten mit bis zu 80% Fruchtanteil.

Auch zuckeralternative Sorten, hergestellt mit Birkenzucker, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavendicksaft oder Dattelsüße versüßen Ihnen den Sommer. Mischt man sich in die Warteschlange vor der Eisdiele dann wird sofort klar: Die Vorfreude auf einzigartige Qualität und Frische eint die Wartenden – Veganer und Nichtveganer – jeden Tag aufs Neue.

Öffnungszeiten der 4 Eisperle Shops Shop Kaiserfeldgasse 22

Mo-Do 11.00-21.00 Uhr

Fr-So 11.00-22.00 Uhr Shop Färbergasse 3

Mo-Do 11.00-21.00 Uhr

Fr-So 11.00-22.00 Uhr Shop Conrad von Hötzendorferstr. 55

Mo-Do 11.00-20.00 Uhr

Fr-So 11.00-21.00 Uhr Shop Jakominiplatz Stand 11 Mo-Sa 11.00-19.00 Uhr



https://www.eisperle.at/



https://www.instagram.com/dieeisperle/

© Eisperle © Eisperle © Eisperle © Eisperle © Eisperle © Eisperle

Geheimtipp in NÖ: Der Eisfux

Der Eisfux ist unser niederösterreichischer Geheimtipp. Eine kleine Eisdiele in St. Andrä Wördern, die 40 Eissorten nach italienischem Rezept herstellt. Frische Zutaten und natürliche Produkte stehen im Vordergrund. Frische Zutaten und natürliche Produkte stehen im Fokus – deshalb gibt es auch eine große Anzahl an veganen Sorten.

Eisfux Greifensteinerstraße 30

3423 St. Andrä-Wördern



Öffnungszeiten: 11.00 bis 20.00 Uhr



https://www.eisfux.at/

© Eisfux Beim Eisfux in St. Andrä-Wördern schlagen Eisherzen höher

Buburuza: Eisgenuss in Steyr Steyr ist immer eine Reise wert – vor allem für Eisliebhaber. Denn das Eiscafé Buburuza ist längst keine unbekannte Adresse mehr. Mit kreativen Sorten wie Löwenzahn-Blüte, Mostbirne (da merkt man die Nähe zu Niederösterreich), Erdbeer-Balsamico, Wodka-Gurke-Melone oder Avocado-Banane erfreut man die Eisgeister.

Buburuza Eis Enge G. 16

4400 Steyr

https://buburuzaeis.at/

Eis Café La Gioconda: Ein Hauch Italien in Klagenfurt Durch die Nähe zu Italien gibt es in Kärnten auch Eissalons mit italienischem Flair. Das Eiscafé La Gioconda in Klagenfurt ist eines davon. Trotz italienischer Rezeptur steht hier die Verwendung natürlicher Zutaten an erster Stelle. Und das schmeckt man!

Eis Café La Gioconda Alter Pl. 20

9020 Klagenfurt

Eiswerk: Traditioneller Eisgenuss in Salzburg Seit 1933 gibt es das Salzburger Eiswerk. Der Name steht für Kompetenz, Zuverlässigkeit, Fairness – und für mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Eisherstellung. Das traditionsreiche Familienunternehmen setzt auf Qualität bei den Zutaten und damit auf höchsten Eisgenuss.

Eiswerk Universitätsplatz 12

5020 Salzburg



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr



https://www.eiswerk.at/

Eva´s Eisdeal: Natürlicher Eisgenuss in Tirol Bei Eva's Eisdeal in Reutte spürt man schon beim Betreten die Liebe zum Eis. Neben den klassischen Sorten wie Vanille und Schokolade wird auch experimentiert und man kommt in den Genuss von Sorten wie Apfelstrudel oder Rhabarber. Besonders zu empfehlen ist das "Deal des Tages" Tagesangebot, bei dem sich jeder Gast seinen Lieblingseisbecher zusammenstellen und die Toppings selbst wählen kann.

Eva´s Eisdeal Am Zeillerplatz 1

6600 Reutte in Tirol



Öffnungszeiten: 13.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch Ruhetag)



https://www.facebook.com/evas.eisdeal/

Eislädle: Genuss in gefrorener Form im Ländle Das Eislädle in Bregenz setzt einerseits auf klassische Eissorten in verschiedenen Portionsgrößen. Zum anderen hat man sich auf die Produktion von Eisknödeln spezialisiert. Und natürlich darf auch ein Affogato nicht fehlen. Eisherz, was willst du mehr.

Eislädle Strabonstraße 58

6900 Bregenz



Öffnungszeiten: täglich von 13.00 bis 19.00 Uhr



https://www.eislaedele.at/

Eismacher: Aus einem Familienbetrieb wird ein Eisunternehmen Joachim Kitzwögerer setzte in seiner Stammfiliale im burgenländischen Lockenhaus auf handgemachten Eisgenuss. Dieser steht auch heute noch im Vordergrund, wird aber mittlerweile an sieben weiteren Standorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gelebt. Mit anderen Worten: die Geschichte eines Unternehmers, der mit seinen handgemachten Eiskreationen Jung und Alt glücklich macht.

Der Eismacher https://www.dereismacher.at/standorte/