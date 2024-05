Wildblumen ab April - "28 Frühlingsboten in Wort und Bild", Teil 8

In der Natur ist der Aronstab nicht zu übersehen. Die auffällige Pflanze wächst in Laub- und Mischwäldern von Mitteleuropa bis Südeuropa und kommt da häufig vor. Die Blüte des Aronstabs wird von einem segelförmigen Hochblatt umhüllt. Befruchtet wird der gefleckte Aronstab von Fliegen und Mücken. Diese lockt er mit einem intensiven Aasgeruch an. Im Herbst erkennen Sie den Aronstab an den erst grünen und später roten Früchten. Im Volksmund ist der Aronstab unter anderem als Eselsohr oder Ekelblume bekannt.

In Österreich finden Sie verschiedene Vergissmeinnicht in der Natur. Je nachdem, ob sie im Wald oder auf Wiesen wachsen handelt es sich um Wald-, Berg- oder Acker-Vergissmeinnicht. Sie schauen sich ziemlich ähnlich und haben die vielen kleinen blauen Blüten, die wir so an ihnen lieben.

Kuhschelle

Die Große Kuhschelle – auch Küchenschelle genannt – bevorzugt trockene Kalkböden in voller Sonne. In unserem Kiesgarten fühlt sie sich besonders wohl. Doch auch in der Natur können Sie das Hahnenfußgewächs an sonnigen, steinigen Hängen finden. Während es die Kuhschelle für den Garten auch in Weiß und Rosa gibt, blüht sie in der Natur hauptsächlich in verschiedenen Lila-Tönen - weiß ist da schon die Ausnahme. Besonders schön und auffallend sind die feinen Härchen am Stiel und an den Blättern. Außerdem wir die Kuhschelle im Herbst noch einmal zum Hingucker. Für die Samen bildet die zauberhafte Frühlingsblume einen sehr exklusiven Fruchtstand.