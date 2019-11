Wohntrends erlesen ...

Wer einen extravaganten Einrichtungsstil lebt, oder leben will, wird mit diesem Buch seine Freude haben. Es liefert einen Blick in die Städte der Welt und in die Wohnungen und Häuser der Menschen, die „living big“ zelebrieren. Viel Farbe, viel Sinn für Details, viel Marmor, Samt und Prunk ist da zu sehen - Design Extravaganz eben. The House of Glam, gestalten Verlag,

um 51,30 Euro