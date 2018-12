14 Pistenkilometer für Groß und Klein

In Mönichkirchen prägen sich diese Erinnerungen nicht nur ins Herz ein, sondern werden tatsächlich auf Film gebannt. Auf der Skimovie-Strecke können Sie nämlich Ihre Fahrt filmen lassen und danach herunterladen. Und was die Gäste in Mönichkirchen erleben werden, kann sich sehen lassen: Im Kinderland lernen Kinder ihre ersten Bögen, in der SNOW FUN Academy warten bereits Freeride-Abenteuer auf geübte und wagemutige junge Skihelden, und im Funpark können Snowboarder und Skiartisten an ihren Kunststücken feilen. Wer noch anspruchsvollere Herausforderungen sucht, der kann sich auf der schwarzen Piste bewähren. Und für Pausen finden sich in Mönichkirchen außergewöhnlich schöne Hütten mit tollem kulinarischen Angebot.