Welche Musik gar nicht gut ankommt und was die Gründe dafür sind

Schlager und Metal

Die am häufigsten genannte Art der Abneigung war jene gegen den Musikstil, gefolgt von Ablehnung der Interpreten und der Genre. Auf der Ebene der Stile wurden Schlager, Volksmusik und Metal am meisten abgelehnt. Danach folgen Spielarten elektronischer Tanzmusik - so etwa Techno oder House. Die unbeliebtesten Künstlerinnen und Künstler produzierten Rockmusik. Die meistgehassten Songs sind Popsongs oder klassische Titel.

Interessant ist, dass Schlager, Volksmusik und Metal auch in früheren Studien zu den am meisten abgelehnten Stilrichtungen zählen. Auch beim Anti-Musikgeschmack scheint es demnach eine Art Mainstream zu geben.

"Bemerkenswert ist, dass Menschen einen Künstler oder ein Genre innerhalb eines allgemein beliebten Musikstils ablehnen können“, resümieren die Forschenden. Ein Beispiel: Klassische Musik wird selten abgelehnt, einzelne Künstlerinnen und Künstler und Genres wie etwa Opern aber schon.

Stereotype

In etwa 40 Prozent der Fälle lag die Abneigung alleine an der Musik. Doch die Studie zeigte auch, dass die eigenen musikalischen Abneigungen eng mit dem sozialen Umfeld und eigenen Erfahrungen zusammenhängt. Bestimmte Musik kann etwa mit schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit assoziiert werden. Auch Stereotype spielen eine wichtige Rolle.

Ein in der Studie genanntes Beispiel ist Heavy Metal, dessen Fans ihre musikalische Vorliebe in Form von Kleidung und Aussehen zum Ausdruck bringen. In den Interviews wurden mehrfach Vorurteile gegenüber Heavy-Metal-Hörerinnen und -hörern und -Musizierenden und negative Assoziationen genannt.