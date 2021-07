Tischgespräche: Dieses Mal mit Klaus Maria Brandauer

Du hast in jungen Jahren den Großteil deiner Zeit eigentlich mit wesentlich älteren Männern verbracht.

Ja, weil das, was sie taten, mich so brennend interessierte. Ich spürte instinktiv, dass diese großen Theatermenschen etwas wussten, was ich nicht wusste. Sie haben mich eingeladen, an ihrem Tisch zugelassen. Mir hat das geschmeichelt und ich habe viel gelernt. In Altaussee dagegen, da muss man sich den Stammtischplatz erstehen. Bis man dort dazugehört und sich dazusetzen darf, das dauert. Da muss man schon einiges aushalten.

In Wien, beim berühmten Haeusserman-Stammtisch "In der Linde", musste ich keine Vorleistung erbringen. Haeusserman sagte: "Kommen Sie mit und kommen Sie wieder", und: "Der Kreisky ist heute auch da."



Ich erinnere mich, wie du dir bereits als sehr junger Schauspieler deiner Stärke und Kraft bewusst warst. Als wir uns zum ersten Mal bei Gexi Tostmann am Attersee trafen, warst du noch sehr jung, aber bereits sehr selbstbewusst. Rückblickend erinnert mich dein Auftreten an den Satz von Walt Disney: "Ich habe mich schon als Walt Disney gegeben, da war ich noch lange nicht Walt Disney."

Mein berühmter Satz, der auch später immer wieder kolportiert wurde, obwohl er durchaus scherzhaft gemeint war, lautet: "Der Größenwahnsinn ist mein ständiger Begleiter." Von der Familie, besonders von meiner Mutter, wurde ich stets liebend überschätzt, und da kann einem dann im späteren Leben nicht mehr viel passieren.



Was hat deine Mutter denn gesagt, als du ihr erzählt hast, dass du Schauspieler werden willst?

"Mach`s." Dass in diesem Wort auch Besorgnis mitschwang, merkte ich erst viel später. Auch bei meinem Vater. Es war bei der Premiere von "Romeo und Julia" im Münchner Staatstheater 1973, da war ich schon ein g`standener Schauspieler, und am Ende der Vorstellung hat er mich gefragt: "Willst du nicht doch lieber Jus studieren?"

Erst viel später erkannte ich, dass er stets in großer Sorge um mich war - weil eine g`mahte Wiese ist das ja nicht -, und nach seinem Tod fand ich unter seinen Sachen viele Fotos und Zeitungsausschnitte von mir, die er fein säuberlich ausgeschnitten und eingeklebt hatte …

Ja, ich war privilegiert. Immer, bis heute. Außer einem Schicksalsschlag in meinem Leben sind mir die Dinge ohne große Mühe von der Hand gegangen. Nicht, dass ich es immer leicht hatte, und nicht, dass ich immer nur gut war … Wer ist das schon?



Deine Mutter hat dich zeitlebens in deinem Selbstbewusstsein gestärkt. Du warst damals noch sehr jung, als du nach einer "Jedermann"-Aufführung mit Will Quadflieg sagtest: "Den spiel ich auch einmal!", und deine Mutter sagte: "Ja, sicher." Das zeigt uns doch, dass es auch eine positive Auslegung des Satzes von Heimito von Doderer gibt: "Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will."

Meine Mutter hat sich auch gewünscht, dass ich einmal in Amerika arbeite. Ihre Großtante Emma ist nämlich nach dem Ersten Weltkrieg nach Amerika gegangen, als Angestellte vom Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, und dort geblieben - später wurde sie reich und hat uns besucht, die alte Dame.



Auch dich hat deine internationale Karriere nie daran gehindert, nach Altaussee zurückzukehren. In Hollywood wusste man, wo man dich erreichen konnte …

Im Zweifelsfall im Gastgarten vom "Schneiderwirt" in Altaussee.



Wie wichtig ist denn Heimat für dich?

Ich bin gern in Altaussee und habe die Menschen meines Lebens gern um mich.



Wie würdest du einem Fremden das steirische Salzkammergut beschreiben?

Wirklich begreifen kann man diesen Landstrich nur, wenn man ihn selbst kennenlernt. Dann weiß man, ob man damit etwas anfangen kann oder nicht. So gesehen gibt es keinen Unterschied zu New York oder Bahia oder Tatabánya. Man mag es oder nicht. Wirklich beschreiben kann ich nur, warum ich diese Gegend mag. Ich verbinde damit Wärme und Geborgenheit: meine Katze, das "Tigerl", das in meinem Bett lag, obwohl es das eigentlich nicht durfte, die Märchen, die mir meine Mutti erzählt hat - dass ich zu meinen Großeltern ins Bett kriechen durfte und mich dort wohlig und geborgen fühlte. Auch heute finde ich es noch großartig, in einem kleinen Ort zu leben und aufzuwachsen, in dem man - wenn man will - jeden kennt. Nachbarn waren Nachbarn und nicht irgendwelche Fremden, man lebte mit den Ochsen, den Pferden, den Hunden und Katzen - es war ganz einfach ein Paradies für Kinder.