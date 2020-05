Studie zeigt Risiko für Thrombosen durch Pille

Eine neue Studie verstärkt die Verunsicherung vieler Frauen, dass hormonelle Verhütungsmethoden die Gefahr für Blutgerinnsel erhöhen könnten. Britische Forscher der Park University in Nottingham untersuchten 10.000 allgemeine Thrombose-Fälle und kamen zum Schluss, dass einige Präparate das Risiko offenbar stärker erhöhen, als bisher gedacht.

Thrombosen können Venen verstopfen und im schlimmsten Fall eine Lungenembolie verursachen. Für ihre jetzt im British Medical Journal veröffentlichte Studie kamen die Forscher zum Schluss, dass Präparate mit den Wirkstoffen Drospirenon, Desogestrel, Gestoden und Cyproteron das Thrombose-Risiko um das Vierfache erhöhen. Das heißt: Pro 10.000 Frauen kommt es zu 14 Thrombosen. Bei älteren Pillen liegt das Risiko bei 2,5 pro 10.000 Frauen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMEA kam bereits vor eineinhalb Jahren zu ähnlichen Ergebnissen. Die Gefahr einer Thrombose sei aber absolut betrachtet noch immer gering. Der Nutzen überwiege nach wie vor das Risiko.

Das sieht auch der Wiener Gynäkologe Christian Fiala so. "Die subjektive Wahrnehmung ist dennoch eher negativ." Er betont: "In der Schwangerschaft ist die Thrombose-Gefahr zudem am höchsten und um das Zehnfache erhöht, ganz ohne hormonelle Verhütung."