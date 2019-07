Kraft durch Nichtstun

Wie man mit Muße auch ein Vermögen machen kann, zeigte John Lennon, der sich selbst als „Meister des Müßiggangs“ bezeichnete. Er war der Faulste und trotzdem der Produktivste der Beatles. Der Autor Ulrich Schnabel erzählt in seinem Buch „Muße, vom Glück des Nichtstuns“ folgende Geschichte: „Der Sänger hatte morgens geschlagene fünf Stunden versucht, einen Song zu schreiben, der gut war und Bedeutung hatte.“

Weil ihm das aber nicht und nicht gelingen wollte, ging Lennon einfach wieder ins Bett. Und wie so oft, wenn man gerade nichts tut, hatte er einen dieser genialen Geistesblitze: „Da kam Nowhere Man, Text, Musik und das ganze Ding“, erzählte Lennon. Später inszenierte er mit seiner Frau Yoko das Thema Muße sogar als Friedensprojekt, indem sie sogenannte Bed-ins veranstalteten. Dazu legte sich das Paar von 10 bis 22 Uhr ins Bett. Jeder, der zu Besuch kam, wurde mit philosophisch Gedanken empfangen. Let it be – nie wieder wurde Müßiggang so medienwirksam inszeniert wie damals.