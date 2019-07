Keep Rolling

Radfahren boomt – es gibt immer mehr Anzugträger, die sich – bewaffnet mit Rucksack, Helm und Hosenbinder – vorbei an morgendlichen Staus auf der Überholspur befinden. Doch der Eindruck trügt. In Wien hat sich der Anteil bei etwa sieben Prozent eingependelt und die ehemalige „Radlerhochburg“ Graz kommt auch nicht mehr so recht in die Gänge. Dort ist 2017 die Anzahl der Radfahrer am Gesamtverkehr in den vergangenen Jahren deutlich – von 16,1 auf 14, 5 Prozent – gesunken. Die Bundesregierung verfolgt in ihrer Klimastrategie das Ziel, den Anteil des Radverkehrs an allen Wegen in Österreich bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln und in den Ausbau von Radwegnetzen zu investieren.

Mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, entlastet jedoch nicht nur die Abgaswerte und schont das Geldbörsel, sondern ist auch eine gesunde Sache für den Körper, geht es nach Sportmediziner Robert Fritz.