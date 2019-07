Grenzenloses Wohlbefinden

Italien. Gesundheitselixier Lebensfreude

Warum fahren so viele Menschen so gerne nach Italien? Wegen der Landschaft, der Wärme und der Kultur? Sicher! Aber auch wegen der Lebensfreude, der Küche und der leidenschaftlichen Art wie man sie in Bella Italia zelebriert. Dabei halten die Italiener mit ihrem Slow Food dem Negativtrend zu Fast Food geradezu heldenhaft stand. Noch, muss man sagen, denn einfach ist das in einer globalisierten Welt wie der unseren nich. Doch damit bewahren sich die Südländer ihre traditionelle Küche und lokale Landwirtschaft. Sie liefert vieles, was die hiesige Kulinarik so reizvoll und gesund macht: frische Meeresfrüchte, sonnengereiftes Obst sowie Gemüse. Und: Olivenöl. Die Wissenschaft entdeckt in dieser mediterranen Frucht immer mehr Substanzen mit teilweise überwältigenden Wirkungen.



Zurück zu den lebenslustigen Italienern: Nicht nur, dass ihre Küche eine der gesündesten der Welt ist, die Italiener sind es - trotz aller Pastaexzesse - auch. Durchschnittliche Lebenserwartung: 81 Jahre. Verantwortlich dafür sind wohl auch intakte soziale Bande, denn Familie spielt eine wichtige Rolle. Italiener genießen die gemeinsamen Feste - und jeden Bissen ihrer mediterranen Kost.