Der Fitness-Hit im Sommer! In 3 Disziplinen mit Personal Trainer

Fit statt schlank sind die Personal Trainer beim ersten KURIER Sommerworkout überzeugt. Es geht um Wohlbefinden, ein positives Körpergefühl und Spaß an der Bewegung. Gemeinsam mit John Harris Fitness hat der KURIER diesen Sommer ein Programm ausgearbeitet, bei dem alle teilnehmen können, die besonderen Wert darauf legen, mit leichten und gezielten Fitness Trainings in den Tag zu starten. Der Burggarten in Wien ist das große Outdoor-Studio, bei dem in den Sommermonaten Juli und August 3 x pro Woche in 3 Disziplinen ausgesuchte Trainer von John Harris für ihre besten Fitness Ergebnisse sorgen.

Ein ganzes Jahr John Harris

Und wer Lust hat, die erworbene Fitness weiter aufzubauen und an den Trainingsmethoden Gefallen gefunden hat, kann mit dem KURIER Lifestyle Newsletter an der Verlosung für 1 Jahr Gratis-Mitgliedschaft im John Harris Fitness teilnehmen.