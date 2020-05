Warum Buben schlechtere Noten haben

Buben schneiden in Mathematik bei zentralen Tests häufig besser ab als Mädchen. Dennoch sind ihre Schulnoten oft schlechter als die ihrer Mitschülerinnen. Das ist fast überall in der westlichen Welt so.

Den Ursachen dieser Ungleichbehandlung wollten die amerikanischen Bildungsökonomen Christopher Cornwell und David Mustard auf den Grund gehen. Also beobachteten sie fast 6000 Kinder in den USA. Ihre Ergebnisse haben sie in einer Studie zusammengefasst, die im Journal of Human Resources veröffentlicht wurde. Ihr Fazit: Lehrer lassen in ihre Benotungen auch einfließen, welche Einstellung der Schüler bzw. die Schülerin zum Lernen hat. Die Forscher machen dabei sechs Kern-Elemente aus: die Aufmerksamkeit des Kindes, seine Ausdauer, Lernbereitschaft, Selbstständigkeit, Flexibilität und Fähigkeit, sich zu organisieren. Allesamt Eigenschaften, die eher Mädchen zugeschrieben werden.

Für die österreichische Bildungspsychologin Christiane Spiel sind diese Erkenntnisse nichts Neues. „Auch bei uns gelten Buben als faul, aber talentiert in Mathematik. Mädchen werden dagegen als fleißige Schülerinnen gesehen, die sich ihr Wissen hart erarbeiten. Dieses stereotype Verhalten wird von Eltern und Lehrern unbewusst gefördert. Mit der Folge, dass Buben und Mädchen so agieren, wie es von ihnen erwartet wird.“