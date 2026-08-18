Millionen-Schmuck: Ronaldos Georgina als moderne Liz Taylor

So unspektakulär das weiße Gucci-Kostüm war, so protzig war der Schmuck von Georgina Rodríguez, den sie zu ihrer Hochzeit mit Ausnahme-Kicker Cristiano Ronaldo trug. Nach zehn Jahren Beziehung haben die beiden während einer privaten Zeremonie im eigenen Wohnzimmer Ja zueinander gesagt.

250 Karat in Fatima Erst nach den offiziellen Hochzeitsfotos, die in der Vogue zu sehen sind, wurde bekannt, dass Georgina Schmuck im Wert von mehr als 40 Millionen Euro nach Fatima ausführte, wo sich das Paar den priesterlichen Segen holte. Zu sehen: ein Collier, das schon Beyoncé bei der Met Gala getragen hat, mehrere Ringe und spektakuläre Ohrhänger, die aus der „Garden of Kalahari-Parure“-Serie – das wertvollste Schmuckset, das Chopard je aus einem einzigen Rohdiamanten hergestellt hat – stammen.

Rund 250 Karat Diamanten glänzten damit an der ehemaligen Boutique-Verkäuferin. Ein Auftritt, der weniger an eine Braut als vielmehr an eine Hollywood-Diva aus vergangenen Zeiten erinnerte.

Ohrringe, die Georgina bei ihrer Trauung trägt, aus der Serie Garden of Kalahari von Chopard. ©Chopard

Dazu kam das Schmuckstück, das Rodríguez ohnehin kaum noch ablegt: ihr Verlobungsring. Ronaldo hatte ihn ihr 2025 geschenkt. Experten schätzen den oval geschliffenen Diamanten auf einen Wert von vier Millionen Euro. Mit diesem Juwelen-Bombast inszeniert sich Georgina erneut als moderne Liz Taylor mit einem Faible für große Steine und Colliers, die nicht im Hintergrund bleiben, sondern das Highlight ihrer Outfits sind. Selbst eine Uhr darf bei ihr aussehen wie ein Schmuckstück. Georgina war bereits mit Kreationen von Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Audemars Piguet und Jacob & Co. zu sehen. Zum 30. Geburtstag bekam sie von Ronaldo etwa eine mit Diamanten besetzte G-Shock-Uhr. Auch die auffällige Brilliant Skeleton Northern Lights von Jacob & Co. gehört zu den Schmuckuhren, mit denen die 32-Jährige immer wieder auftritt.

Viel Schmuck auch in Venedig ©APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Met Gala 2026 mit Chopard Diamanten ©EPA/SARAH YENESEL

Geliehen oder Eigentum Seit einigen Jahren ist die Spanierin auch Markenbotschafterin von Chopard und wird für ihre Auftritte mit Haute-Joaillerie des Schweizer Hauses ausgestattet. Bei den Filmfestspielen von Cannes erschien sie 2026 etwa mit einem spektakulären Collier mit mehr als 200 Karat Smaragden, dazu Diamanten und einer passenden Uhr.

In Cannes 2026 ©REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nicht jedes spektakuläre Schmuckstück, das sie trägt, gehört daher auch ihr. Viele der außergewöhnlichen Stücke kehren nach dem Auftritt ins Archiv der jeweiligen Marke zurück. Hier liegt auch der entscheidende Unterschied zu Elizabeth Taylor. Die Hollywood-Legende sammelte ihre Juwelen tatsächlich. Sie kaufte selbst oder bekam sie von ihren Ehemännern geschenkt – darunter die legendären Diamanten von Richard Burton, ein 69-Karat-Stein, der als einer der berühmtesten Juwelen in die Geschichte eingeht.