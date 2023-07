Socken, Gehäkeltes und Hüfthose: Modesünde oder top?

Kurz vor der Berliner Fashion Week, die am 10. Juli startet, hat die Deutsche Presse-Agentur mit Promi-Designer Guido Maria Kretschmer über einige vermeintliche Modesünden gesprochen, die gerade beliebt sind.

Socken in offenen Sommerschuhen

Woran erkennt man die Deutschen? Na klar, die Tennissocken in Sandalen. Mehr als nur ein Klischee, galt diese Kombination ganz lange als absolute Modesünde Nummer eins. Doch so langsam hat es sich eingeschlichen, bunte, glitzernde oder gerüschte Socken in verschiedenen Arten von offenen Schuhen zu tragen.

Kretschmer hat da eine ganz eindeutige Meinung: „Socken in offenen Schuhen ist natürlich ein großer Trend, der total angesagt ist, aber er wird dadurch nicht attraktiver, muss ich sagen“, so der 58-Jährige. Noch vor einigen Tagen habe er einem jungen, eigentlich attraktiven Mann mit Socken in Sandalen sagen wollen, wie hässlich er sein Outfit finde. „Für mich ist das etwas, das hoffentlich wie Corona vorbeigehen wird.“

Oma-Optik dank Gehäkeltem

Gehäkelte Jäckchen, lange, mit kleinen und großen Blumen verzierte Kleider und Rüschen - das tragen aktuell viele Mädchen und Frauen. In den sozialen Medien wird der Look gerne als „Cottage-Core“ bezeichnet und gefeiert - weil er an ein Leben im Landhaus erinnert. Nach jahrelanger Corona-Pandemie und Zuhause-Feststecken ist das vielleicht auch kein Wunder.