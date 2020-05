In kleinen Gruppen effektiv lernen

Wie die Schweden oder Finnen Kinder fördern, hat die Pädagogin Heidi Schrodt bei vielen Besuchen in diesen Ländern erlebt, etwa in Schweden: „Dass Kinder vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, ist dort undenkbar. Das gilt sowohl für Schulanfänger als auch für Quereinsteiger. Letztere gehen etwa von Anfang an zum Sport- oder Werkunterricht. Parallel lernen sie Schwedisch – nach und nach werden sie in den Unterricht der anderen Fächer integriert. Wer in Schweden geboren ist, lernt die Sprache meist schon im Kindergarten. Ein System, das für alle gilt, gibt es in Schweden aber nicht. Da kann jede Schule autonom bestimmen.“

Der Kindergarten ist auch für den Bildungsexperten Hopmann der beste Platz, um Deutsch zu lernen: Dafür fehlten in Österreich aber die Rahmenbedingungen, kritisiert er. „Die Kindergartenpädagogen sind dafür nicht ausgebildet. Initiativen der Bundesregierung, die Elementarpädagogen entsprechend zu qualifizieren, gibt es leider auch nicht.“

Dabei wäre es für alle Pädagogen – nicht nur für Kindergärtner –wichtig, eine spezielle Ausbildung mit dem Titel „Deutsch als Zweitsprache“ zu haben. Davon ist die langjährige AHS-Direktorin Schrodt überzeugt. Denn Sprachförderung darf nicht mit der Vorschulzeit enden – sie muss während der gesamten Pflichtschulzeit stattfinden.