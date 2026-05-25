Glow: Der 1 Fehler, der dich sofort speckig wirken lässt

Das wichtigste gleich zu Beginn: Glow entsteht nicht durch Schimmerpartikel allein, sondern durch gepflegte, gut hydratisierte Haut, die Licht natürlich reflektiert. Ein schöner Teint beginnt deshalb nicht mit Make-up, sondern mit ausreichend Feuchtigkeit. Erst wenn die Haut optimal hydratisiert ist, entsteht jene natürliche Leuchtkraft, die den modernen Glow so besonders macht. Genau dafür sorgen Feuchtigkeitsbooster mit Hyaluronsäure oder Polyglutaminsäure: Sie lassen die Haut praller wirken und Licht besser reflektieren. Moderne Glow-Produkte funktionieren heute deutlich subtiler als noch vor einigen Jahren. Statt grobem Schimmer setzen sie auf Transparenz, Pflege und ultrafeine Pigmente.

Pro-Tipp: Glow wirkt besonders luxuriös, wenn unterschiedliche Texturen kombiniert werden: zuerst ein hydratisierendes Serum, danach ein leichter Glow-Primer und zum Schluss nur ein Balm-Highlight auf den Wangenknochen. So entsteht Dimension statt Fettglanz.

Weniger Schimmer, mehr HautDoch gerade beim Thema Glow gilt: Weniger ist mehr. Werden Glow-Serum, glowy Foundation, flüssiger Highlighter und Schimmerpuder gleichzeitig verwendet, kippt der Look schnell. Statt Frische entstehen sichtbare Poren, betonte Hauttextur und kleine Linien. Auch zu dunkler Bronzer oder ölhaltige Produkte auf unreiner Haut lassen den Teint rasch speckig wirken, also ein klares no go.

Viel entscheidender als die Menge ist daher die richtige Platzierung. Glow gehört ausschließlich auf die höchsten Punkte des Gesichts – auf Wangenknochen, Nasenrücken, Lippenherz und dezent auf die Lider. Die T-Zone bleibt hingegen eher matt. Genau dieser Kontrast wirkt modern, sophisticated und deutlich eleganter als ein flächiger Glanzfilm.

„Sublimage Le Baume – La Crème“ von Chanel: Die High-End-Creme setzt auf intensive Regeneration und schenkt selbst müder Haut einen außergewöhnlich satten Glow, ca. 400 €, chanel.com

©Beigestellt Météorites Blooming Puderperlen von Guerlain: Die ikonischen Pearls sorgen für subtilen Glow und einen weicheren Teint wie durch einen Beauty-Filter, ca. 72 €, guerlain.com

©Beigestellt Glow Framer von Max Factor: Ideal für alle, die schnell mehr Sommerteint wollen – ohne sichtbare Kanten oder Überladung, ca. 10 €, maxfactor.com

©Beigestellt Der Prisma Flash Lippenbalsam von Armani Beauty ist die neue Generation der Balms. Er vereint einen dezenten Perlmuttglanz, intensive Farbe und 24h-Pflege – alles in einem Auftrag. In 18 Nuancen erhältlich, Prisma Flash, 45 €, armani-beauty.at ©Beigestellt Das Luminous Skin Glow Serum von Nivea ist ein leichtes Glow-Serum, das die Haut sofort glatter und frischer erscheinen lässt, ca. 20 €, nivea.at ©Beigestellt Der Backstage Airflash Mist von Dior ist ein ultrafeiner Sprühnebel, der Make-up auffrischt und dem Teint sofort mehr Strahlkraft schenkt. Ideal für heiße Sommertage oder als Glow-Finish zwischendurch, ca 40 €, dior.com

©Hersteller Prodigieuse Hyalu Boost The Smoothing Glow Gel-Cream von Nuxe verbindet intensive Hydration mit einem soften Glow-

Finish. Perfekt als Basis unter sommerlichem Make-up, 50 ml ca. 40 €, de.nuxe.com

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Der neue SommerteintWer den Sommerteint zusätzlich optimieren möchte, arbeitet am besten mit Bronzing Drops oder Glow-Primern. Ein Hauch Peach oder Rosé bringt sofort Frische ins Gesicht. Während Lippen leicht glossy wirken dürfen, sollte die Haut selbst niemals überladen aussehen. Beauty-Profis setzen deshalb inzwischen verstärkt auf „Soft Glow“ statt auf extreme „Glass Skin“. Besonders schön wirken Creme- oder Balm-Texturen, da sie mit der Haut verschmelzen und Licht deutlich weicher reflektieren als klassische Puderhighlighter.