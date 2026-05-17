Guter Sonnenschutz kann noch viel mehr als vor einem Sonnenbrand bewahren – er ist auch die wirksamste Anti-Aging-Maßnahme überhaupt. Entscheidend für die Wirkung ist dabei aber nicht nur der Lichtschutzfaktor (LSF), sondern auch das Zusammenspiel verschiedener Schutzmechanismen. Der LSF – international als SPF (Sun Protection Factor) bezeichnet – gibt an, wie gut ein Produkt vor UVB-Strahlen schützt, also jenen Strahlen, die Sonnenbrand verursachen. UVA-Strahlen hingegen dringen tiefer in die Haut ein, fördern Hautalterung und können langfristig Zellschäden begünstigen. Hochwertige Produkte decken daher immer beide Bereiche ab: erkennbar am UVA-Siegel im Kreis.

Warum 50 das Neue 25 ist Wenn diese Grundlagen einmal klar sind, stellt sich als Nächstes die Frage nach dem passenden Schutzlevel. Warum heute Experten zu Schutzfaktor 50 raten, ergibt sich aus mehreren Faktoren: Er filtert rund 98 Prozent der UVB-Strahlen – ein entscheidender Unterschied zu niedrigeren Faktoren, gerade im Alltag, wo oft zu wenig und zu selten nachgecremt wird. Moderne Formulierungen setzen zusätzlich auf antioxidative Wirkstoffe, die freie Radikale neutralisieren, sowie auf leichte Texturen, die sich problemlos in jede Pflegeroutine integrieren lassen.

Pro-Tipp: Sonnenschutz lässt sich perfekt „layern“: Nach der Pflege auftragen und bei Bedarf tagsüber mit Stick oder Spray auffrischen – sogar über Make-up.

Die Qualität eines Produktes zeigt sich in diversen Punkten: photostabile Filter, die sich unter UV-Einstrahlung nicht zersetzen, hautverträgliche Formulierungen ohne reizende Duftstoffe und ein angenehmes Hautgefühl. Empfindliche Haut profitiert besonders von minimalistischen Rezepturen mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Thermalwasser oder Panthenol.

Das Anthelios UVSPORT Spray LSF 50+ von La Roche-Posay pflegt mit Vitamin E und ist schweiß- und sandresistent und damit ideal für aktive Tage im Freien, ca. 25 €, larocheposay.de ©Hersteller Capital Soleil UV Aqua von Vichy: 24 Stunden Feuchtigkeit, LSF 50 und eine ultraleichte, frisch duftende Textur treffen auf wasser- und schweißresistenten Schutz, um 26 €, vichy.de

©Hersteller Passt in die Tasche und ist jederzeit einsatzbereit: Der „Breathable UV Specialist Silky UV Stick LSF 50+ von Nivea Sun ist ideal für unterwegs und punktet mit unsichtbarem Finish, ca. 15 €, nivea.at

©Hersteller Die Bio-Summer Love Eye & Lip Care LSF 50+ von That’s Me Organic schützt gezielt empfindliche Partien wie Augen und Lippen mit Naturkosmetik-Ansatz, um ca. 33 €, thatsme.organic ©Hersteller Das Ultra Serum Aufpolsternd LSF 50+ von Avène vereint die Wirkung eines ultraleichten Anti-Aging-Serums mit hohem Lichtschutzfaktor,

ca. 30 €. eau-thermale-avene.de ©Hersteller Das ultraleichte Sun Serum LSF 50+ von Eucerin verbindet täglichen UV-Schutz mit moderner Skincare-Power: Antioxidantien, Anti-Pollution-Wirkstoffe und eine federleichte Textur schützen vor UVA/UVB, pflegen intensiv und sorgen für ein unsichtbare Finish im Alltag, um 33 €, eucerin.at ©Hersteller Der Sun Perfect Air Sensitive SPF 50 von Lancaster ist ein mineralischer Sonnenschutz mit hoher Verträglichkeit und einem natürlichen Bare-Skin-Finish, für empfindliche Haut. 40 ml ca. 45 €, lancaster-beauty.com ©Beigestellt Der Sun Care Conditioning Spray von La Biosthetique ist eine Leave-in-Pflege mit UV-Schutz, die das Haar vor Ausbleichen und Feuchtigkeitsverlust bewahrt, um ca. 27 €, labiosthetique.at

©Hersteller

Sonnenschutz wirklich täglich? Bleibt noch die entscheidende Praxisfrage: Brauchen wir wirklich täglich Sonnenschutz? Die Antwort ist ja, denn UV-Strahlung wirkt auch durch Wolken und Fensterglas. Wer Pigmentflecken, vorzeitiger Hautalterung und Elastizitätsverlust vorbeugen will, sollte täglich Schutz auf tragen – idealerweise als letzten Schritt der Morgenroutine. Am Abend ist dann gründliche Reinigung Pflicht: Sonnenschutz kann am besten mit einem ölhaltigen Reiniger oder Balm gelöst werden, gefolgt von einem milden Waschgel. So werden Filter, Schweiß und Feinstaub zuverlässig entfernt, ohne die Haut zu strapazieren.