Wenn Keime für Probleme sorgen

Es ist eine alarmierende Situation: Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel, Deutschland, grassiert ein aggressives Bakterium (Acinetobacter baumannii), das gegen die meisten Antibiotika resistent (widerstandsfähig) ist. Bei 27 Patienten wurde der Keim bereits nachgewiesen, darunter bei elf bereits verstorbenen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Keim von einem Patienten eingeschleppt, der aus einem Spital im Mittelmeerraum nach Kiel verlegt worden war. "In Österreich gab es bisher nur Einzelfälle – und die waren alle aus dem Ausland importiert", sagt Oskar Janata, Facharzt für Infektionskrankheiten im Wiener SMZ-Ost. "Ansteckungen innerhalb eines Spitals – so wie jetzt in Kiel – hat es bis jetzt noch nicht gegeben."

In Europa sei der Erreger vor allem im Südosten verbreitet – etwa in Griechenland oder Rumänien. "Von dort hatten wir auch unseren letzten Fall." Werden Patienten aus einem Spital aus einem dieser Länder nach Österreich überstellt, werden sie gleich von Anfang an in einem Einzelzimmer isoliert. "Durch strenge Hygienemaßnahmen ist es uns bis jetzt immer gelungen, einen Ausbruch im Spital zu verhindern."

Betroffen seien in der Regel nicht die Urlauber, die an einer Durchfallerkrankung leiden – sondern jene Personen, die "jenseits von Zentraleuropa" einen Spitalsaufenthalt hinter sich haben: "Da kann man Dinge bekommen, die man bei uns nicht bekommt."

In Österreich sei die Situation mit resistenten Bakterien weitgehend stabil. Allerdings gebe es einen gewissen Anstieg von Nachweisen gefährlicher Darmbakterien, die mithilfe eines Enzyms wichtige Reserveantibiotika spalten. Janata: "Bei einem von zehn Patienten mit einer Sepsis (Blutvergiftung, Anm.) wurde diese von einem relativ resistenten Keim verursacht, gegen den zumindest eine Antibiotika-Gruppe nicht wirkt."