ADVENT∙SINGLE∙WANDERUNG Herzerwärmend: Glühwein gleich zu Wanderbeginn? Wäre nicht schlecht, denn unser Ziel ist der Grazer Schlossberg mit exquisiter Aussicht über die Stadt. Auf dem Rückweg sind weitere Advent-Stopps in der Altstadt eingeplant. Und montags machen wir dann blau. Gemeinsam ... ? Für Singles von 25-45.

Rathaus/Haupteingang, Graz/Stmk.,

18. Dezember, 10.30-16.30 Uhr,

Info & Anm. 0664/455 63 94,

www.singlewandern.at

www.facebook.com/singlesaufdersuche

SEGWAY∙ADVENT Wählen Sie zwischen Punschstandl-Tour oder mehrstündiger AdventMarktRoas durch Steyr und Umgebung. Aber Obacht, denn schon ohne Punschpromille in den Adern ist die Elektro-Rollerfahrt ein schaukeliger Balanceakt zwischen Aufstieg und Fall.

Segway Touren, Steyr/OÖ, diverse Termine bis 23. Dezember,

Res. unter www.segway-in-steyr.at

www.facebook.com/segwayinsteyr

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT LANGLAUF∙OPENING Zum Stockeinsatz mit Felix Gottwald (Bild), der Langlauffans durch weltmeisterliche Trainingseinheiten spurt. Weiters: Produkttests, Skipflege, Husky-Ski-Jöring, Laser-Biathlon u. a. Alle Packages separat buchbar.

Langlaufstadion, Ramsau am Dachstein/Stmk.,

bis 11. Dezember, Info & Anm. unter

www.xc-ramsau.com

www.facebook.com

Foto: Weber Stephen Deutschland GmbH

WINTER∙GRILLEN Workshop: Wer behauptet, dass Grillen nur im Sommer amüsiert, hat’s noch nie im Winter probiert. Mit würzigem Glühwein vom Grill startet die Zubereitung eines Weihnachtsmenüs. Wer friert, dreht einfach den Spieß mit ein paar Kniebeugen um.

Weber Grillakademie, Velden/Ktn., 12./30. Dezember, ab 14 Uhr,

Anm. grillakademie@partykoechin.at

www.facebook.com/partykoechin

POETISCH∙WANDERN Sind die Fackeln ausgeteilt, kann die kleine Wanderung in die Dunkelheit starten. Ziel ist der nach geomantischen Richtlinien angelegte Poetenhügel. Entlang des Weges amüsieren feinsinnige Geschichten und Musik. Punsch? Zweifellos!

Gästeinformation, Bad Tatzmannsdorf/Bgld.,

15./22./29. Dezember, 15.30 Uhr,

Info 0 33 53/70 15, www.bad.tatzmannsdorf.at

www.facebook.com/bad.tatzmannsdorf

BRUSTKREBS∙YOGA Im Rahmen der Kennenlerntage bietet das Team in Kooperation mit der Krebshilfe Wien sanfte, speziell abgestimmte Übungssequenzen, um die tiefgreifende psychische Hoffnungslosigkeit zu mildern und die physische Verfassung zu stärken.

Yoga 4 Health, Wien 4, 21./28. Jänner,

Info & Anm. www.brustkrebsyoga.at

www.facebook.com/KrebshilfeWien

BEERIGER·ADVENT Wer auf Punschpansch und Glühfix-Weine nix mehr heiß ist, macht einen Abstecher in den Biobeerengarten. Familie Hummel braut dort adventgewürzten, heißen Beerenwein aus eigenem Anbau. Weiters: Weinviertler Kunsthandwerk, Musik von „Das Biobeerenkomplott“ (Sa), „Die 4 Tupftn“ (So) samt Kasperltheater an beiden Tagen.

Biobärengarten, Loosdorf/NÖ, 17. & 18. Dezember,

ab 14 Uhr, www.biobeerengarten.at

www.facebook.com/biobeerengarten

OCHS+ESEL Design, Mode, Asseccoires und Handwerk - in den Koppeln der ehemaligen Pferdestallungen kann man allerlei schöne Dinge der Wiener Designszene finden. Weiters: Streetfood, Lesungen, Mimamusch-Theater und ganz viel Musik. Sonntags: Ponyreiten. Kennen Sie schon das Wunsch.Amt?

Areal CREAU, Wien 2, 17. und 18. Dezember,

www.creau.at

www.facebook.com/nest.creau

Foto: Fotolia/Israfil Sen WIENER∙TAFEL Weihnachtsspenden-Aktion: Besonders Bedürftige sehnen sich nach kleinen Weihnachtsfreuden. MyPlace ruft daher zur Spendenaktion von "haltbaren Lebensmitteln" (Reis etc., Hygieneartikel, Babyprodukte) zugunsten der Wiener Tafel auf. Mithelfen!

MyPlace-SelfStorage-Häuser/Wien, bis 17. Dezember,

www.myplace.at/ort/wien

www.facebook.com/MyPlace.SelfStorage

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles soll das Christkindl untern Baum legen. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

UMSCHLAG∙PLATZ Auf zum KulturPrivatSonderWirtschafts-Markt: Hier stöbern die Besucher nach Modischem von Fairtrade bis zu Kunsthandwerk. Live am 10. Dezember: Walter Ego

Wasofil, Steinergasse 8, Wien 17, 16.-18. Dezember,

www.wasofil.asmp.at

www.facebook.com

SALON·BOLUMINSKI Sieht man draußen die hektischen Menschenmassen von Geschäft zu Geschäft hetzen, kommt uns dieser Rückzugsort mit Private Shopping samt Kaffee und Prosecco nur recht. Angesagte Fashion-Designer lüften wieder kofferweise Modisches samt inspirierender Gespräche. Kinderecke für die Kleinen.

Salon Boluminski, Wien 7, 19.-22. Jänner,

14.30-10.30 Uhr, Info 0699/181 68 038,

www.salon-boluminski.com

www.facebook.com/salonboluminski

HALLO∙BABY Kinderbücher, Babytragen von Buzzidil, handgemachte Kinderkleidung von Die Zwergenkiste, Umstands- und Tragejacken von Parelou und Stillshirts von Zippidoo zum Anschauen, Ausprobieren und Kaufen - erstmals findet der Pop-Up-Sale für junge Eltern statt.

MQ/Freiraum, Wien 7,

10. & 11. Dezember, 10-19 Uhr,

www.facebook.com/HBpopupsale

HARRY∙POTTER∙KOCHT Wen dürstet es nach magisch gut Gekochtem? Von Sirupzuckerln bis zum Butterbier bietet dieses Buch über 150 hokuspokusverfeinerte Rezepturen.

"Das inoffizielle Harry Potter Kochbuch" von Dinah Bucholz,

www.m-vg.de

www.facebook.com/rivaverlag.de

ELEGIE∙DER∙ZERSTÖRUNG Die Kindheit in einem hundert Jahre alten Haus verbracht, zeigt die Fotografin Tahmineh Monzavi in der Ausstellung ihr ganz eigenes Bild von Vergangenheit.

Hinterland, Wien 5, bis 23. Dezember,

www.hinterland.ag

www.facebook.com/Hinterland

Instagram @hinterland

www.facebook.com/tmonzavi

Instagram @tahminehmonzavi/

Foto: Getty Images/Istockphoto/Cimmerian BUCH∙QUARTIER Bereits zum 4. Mal steigt die Buchmesse der kleinen und unabhängigen Verlage mit über 90 Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Highlights: Lesungen und Buch-Präsentationen mit Stefanie Sargnagel, Eva Deutsch, David Pfister, Roland Girtler u. a.

Arena21, Ovalhalle & frei_raum Q21 im MQ, Wien 7,

10. & 11. Dezember, 10-19 Uhr, www.buchquartier.com

www.facebook.com/buchquartier

THIS∙HUMAN∙WORLD Dem Unfassbaren ein Gesicht geben: Das internationale Filmfestival zeigt Spiel- und Dokumentarfilme zu menschenrechtsbezogenen Themen. Eröffnungsfilm: "Houses without doors" von Avo Kaprealian - Trailer nachstehend - am 10.12. im Top-Kino, 18.00 Uhr. Rahmenprogramm!

Diverse Kinos, Wien, bis 11. Dezember,

www.thishumanworld.com

www.facebook.com/this.human.world.festival

Instagram @thishumanworld

STERNE∙AM∙UHLPLATZ Die Galerie lässt es während der Adventzeit funkeln und zwar mit handwerklicher Kunst. Bei der Gemeinschafts-Schau sind u. a. "KugelSpiel und andere Juwelen" von Sylvia Goldberger, "Photography" von Bettina Greslehner, "Fotografie und Design" von Hug.Lamps, das Kuchler.Glas.Museum und "Keramik" von Andrea Winkler ausgestellt.

Galerie Sandpeck, Wien 8, bis 18. Dezember,

14-19 Uhr, www.sandpeck.com

www.facebook.com/GalerieSandpeck

Foto: NHM Wien/Kurt Kracher PUNSCH∙AM∙DACH Wem vor alkoholgeschwängerter Luft an Punschhütten graut, der kraxelt auf das Dach. Im Rahmen der Führung „Über den Dächern Wiens“ schmeckt ein Häferl Punsch zum weihnachtlichen Wienblick.

Naturhistorisches Museum, Wien 1,

bis 21. Dezember, jeden Mi/Fr/Sa/So,

Anm. führungsanmeldung@nhm-wien.ac.at

www.nhm-wien.ac.at

www.facebook.com/Naturhistorisches.Museum.Wien

Instagram @nhmwien

SCHIKANEDERS∙WIEN Exkursion: Passend zum aktuellen Musical „Schikaneder“ im Raimund Theater führt die Expertin zu Originalschauplätzen rund um den Naschmarkt.

Paulanerkirche, Wien 4, 11. Dezember,

14 Uhr, Anm. kontakt@kettner-goessler.at

TIERISCHER∙ADVENTMARKT Nach der Bahnfahrt samt Bustransfer stärkt das Mittagessen, bevor die Führung durch Gut Aiderbichl samt lebender Krippe startet. Heuriges Advent-Baby: ein Auerochsen-Kalb.

Ab Bahnhof Mistelbach bis Steindorf retour, 17. Dezember,

6.25 Uhr, Info & Res. 0660/641 07 05, www.regiobahn.at

www.facebook.com/GutAiderbichl

WALD∙WEIHNACHT Schon der kleine Fußmarsch im lichtgesäumten Wald ist ein Vergnügen. Bei Kunsthandwerk, Märchen, Stockbrotgrillen, Perchten- und Glöcklerlauf kann die Zeit ruhig ein wenig stillstehen.

Baumkronenweg, Kopfing im Innkreis/OÖ, 10./11./16.-18. Dezember,

www.baumkronenweg.at

www.facebook.com/Baumkronenweg

Foto: Getty Images/iStockphoto/AlexRaths BAUERN∙ADVENT Probieren Sie Hirschschinken, Bauernkrapfen und ein Häferl Glühwein am knisternden Holzfeuer. Etwa 40 Stände bieten fernab von Kitsch ihre Waren im historischen Gutshof an. Falls die Kinder raunzen: Eine Kutschenfahrt bewirkt Wunder. Weiters: Bronzeguss-Schau, Perchtenlauf, Nikolausbesuch u. v. m.

Gutshof Glanegg, Grödig/Sbg., 10./11./17./18. Dezember, ab 14 Uhr,

www.advent-groedig.com

www.facebook.com/bauernadvent.glanegg

SCHMUCK∙WORKSHOP Man muss ja nicht immer alles verschenken, oder? Ein Armreifen aus farbkräftigem Kupfer oder dezentem Silber soll entstehen. Mit der Goldschmiedin an der Seite fertigen Sie diesen auf Wunsch sogar mit Gravur.

Johanna Bauer Schmuckdesign, Wien 9, 17. Dez., 11-17 Uhr,

Anm. 0699/172 63 251, www.johannabauer.com

www.facebook.com/johannabauerschmuckdesign

Foto: Joakim Kröger/Ikea KEKS∙WORKSHOP Sind Ihre Keksdosen bis auf den Zuckerstaub vom letzten Jahr noch immer leer? Dann ran an den Nudelwalker, damit Leidenschaft professionell wird und Kokosbusserln, Hausfreunde & Co. weiterhin zu den Lieblingskeksen zählen.

ichkoche.at-Die Kochschule, Wien 6,

17. Dezember, 11 Uhr,

Info 0664/814 47 57,

Anm. unter www.ichkoche.at

www.facebook.com

Foto: neighbours HELP WIENER∙NACHBARSCHAFTS∙HILFE Vom Hosenflicken bis zum Homepage erstellen - die Online-Plattform neighbours.HELP macht Vernetzen zum erfolgreichen Gesellschaftserlebnis.

www.neighbours.help

www.facebook.com/neighbours.help

CHRISTKINDL∙TOUR Auf dieser Wanderung durch den beschaulichen Winterwald bekommt ihr Geschichten rund ums Fest erzählt. Gemeinsamer Ausklang dann im Naturparkzentrum.

Naturpark Heidenreichsteiner Moor/NÖ,

17. Dezember, 16-19 Uhr, Anm. 0664/358 27 59,

www.moornaturpark.at

www.facebook.com

Foto: TDJ Keyvisual DER∙NUSSKNACKER Pünktlich zur Weihnachtszeit startet das bezaubernde Stück nach E.T.A. Hoffmann. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, 13. Dezember bis 29. Jänner,

Karten 01/521 10-230, www.tdj.at

www.facebook.com

SCROOGE Familien-Musical: Weihnachten naht, schafft es der schrullige Geizhals Ebenezer Scrooge, ein Herzensmensch zu werden?

Diverse Österreich-Termine,

bis 28. Dezember, Karten 01/96 0 96,

www.scroogedasmusical.at

www.facebook.com

DES∙KAISERS∙NEUE∙KLEIDER Kleider machen Leute? Nicht immer, wie es dieser Andersen-Klassiker aufzeigt. Für Kinder und Familien ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, bis 26. Februar,

www.rabenhoftheater.com

www.facebook.com/RabenhofTheater

Foto: Getty Images/iStockphoto/Eivaisla MÄRCHEN∙SCHIFF Nach der Theateraufführung „Eine Weihnachtsgeschichte“ an Bord startet das Schiff eine winterliche Fahrt durch die Wachau. Ab 3 Jahren.

Brandner Schifffahrt, Krems/NÖ, 11. Dezember,

10 & 14 Uhr, Res. 0 74 33/25 90-21,

www.brandner.at

www.facebook.com/brandner.schiffahrt

Foto: Richard_Schmetterer PINOCCHIO Er hat zwar keine bösen Absichten, trotzdem verhält er sich wie ein Rotzbub. Schauspiel mit Musik ab 7 Jahren.

Dschungel, Wien 7, bis 8. Jänner, Karten

01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungel.wien

LUMPEN∙LORETTA Da muss man nicht unbedingt ein Nöstlinger-Fan sein, um sich für dieses Familienstück zu begeistern. Ab 8 Jahren.

Kasino Schwarzenbergplatz, Wien 1, bis 6. Jänner,

Karten 01/513 1 513, www.burgtheater.at

www.facebook.com/burgtheater

PETER∙PAN Gäb’s den bösen Kapitän Hook nicht, wäre eine Reise mit Peter Pan ins Nimmerland echt überlegenswert. Ein Musical für die ganze Familie.

Stadttheater, Baden/NÖ, bis 6. Jänner,

Info & Karten 0 22 52/225 22, www.buehnebaden.at

www.facebook.com/buehnebaden

CENDRILLON In der preisgekrönten Choreografie von Thierry Malandain startet die Saison des Wiener Staatsballetts. Und wie immer entführt der Prinz sein Aschenputtel in die Welt der Liebe. Ab 10 Jahren.

Volksoper, Wien 1, bis 29. Jänner,

Karten 01/513 15 13, www.wiener-staatsballett.at

www.facebook.com/Volksoper

www.facebook.com/wiener.staatsoper

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni 2017,

Karten 02742/90 80 80 600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

Foto: Annegert Fuchshuber aus Michael Ende/Das Traumfresserchen/Thienemann Esslinger Verlag GmbH

DAS∙TRAUMFRESSERCHEN Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland ist schlaflos. Da begegnet Papa König einem seltsamen, traumfressenden Wesen. Von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahren.

Theaterwerkstatt, St. Pölten/NÖ, bis 18. Februar,

Karten 0 27 42/90 80 80-600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

THE∙MIRACLE∙WORKER Die Geschichte über die taubblinde Helen Keller, über 700-mal am Broadway aufgeführt, nun unter der Regie von Sandra Cervik. Ab 11 Jahren.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 17. Dezember,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

PIPPI∙LANGSTRUMPF Theater Tabor: Der Rotschopf ist bekannterweise für jeden Unfug zu haben. Ein Lindgren-Klassiker ab 5 Jahren. Singt mit, liebe Kinder!

Theater Maestro, Linz/OÖ, bis 17. Dezember,

Karten 0732/77 11 76, www.theater-tabor.at

www.facebook.com/theater-tabor

MITMACH∙SCHAU „Hör hör! Schau schau!“: In der Silent Disco shaken, als Ohrwurm verkleiden – hier geht ihr der Theorie der Sinnesorgane fühlbar auf den Grund. Ab 6 Jahren.

ZOOM, Wien 7, bis 26. Februar,

Reserv. 01/524 79 08, www.kindermuseum.at

www.facebook.com/ZOOM.Kindermuseum.Wien

SUCH∙MICH Die Fahrt gen Süden kann losgehen, denn dieses Buch unterhält mit ganz schön gefinkelten Such- und Denkspielen. Perfekt gegen quengelnde Rücksitzraunzer. Ab 5 Jahren. Wer kann die nachstehende Rätselaufgabe lösen?

„Such mich hier, such mich dort!“

von Andreas Röckener, www.moritzverlag.de

www.facebook.com/Moritz-Verlag

Foto: Andreas Röckener/Such mich hier, such mich dort!/Moritz Verlag 2016 Seht ihr die drei Baumbaumler?

Und einen Zahnbürstenast?

Wo ist das Baumhaus?

Wo wächst ein viereckiges Blatt?

Welcher Ast zersägt sich selbst?

Wie viele Vögel sitzen im Baum?

Und wo steckt diesmal der Fisch?