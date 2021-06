freizeitTIPPS für die kommende Woche

Bildnummer: 489979354 Freisteller – Neutraler Hintergrund, Weihnachten, Braun, Silberfarbig, 2015, Advent, Bildhintergrund, Bildschärfe, Blendenfleck, Christbaumkugel, Dekoration, Feiertag, Flitter, Fotografie, Horizontal, Natur, Niemand, Nuss, Textfreiraum, Unscharf gestellt, Variable Schärfentiefe, Weihnachtsdekoration, Weiß, Weißer Hintergrund, Zapfen, Zusammenstellung, Advent decoration. Christmas decoration, arrangement of different cones with silver glitter and copy space.

© Bild: Getty Images/iStockphoto/Eivaisla