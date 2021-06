freizeitTIPPS für die kommende Woche

l a n d L E B E N

SONNEN∙WENDEZwar sind die lauen Nächte heuer rar, trotzdem werden die Tage bald wieder kürzer. Als Geheimtipp gilt das Sonnwendfest in der Breiten Ries, einer Felsrinne am Schneeberg ( Bild). Nach dem Fußmarsch stürmen wir die Labstelle. Tipp: Übernachtung in Almreserlhaus oder Edelweißhütte, dann ist das Glück perfekt.

Breite Ries/ Schneeberg/NÖ, 25. Juni, ab 20 Uhr,

Info 0 26 22/789 60, www.wieneralpen.at

www.bergrettung-puchberg.at

www.facebook.com/wieneralpen

BUSCHEN∙SCHANK Ein paar Tische, noch mehr Bankerln, die Reben rundherum, und als Schattenspender dient der alte, riesige Nussbaum. Mitten im Weingarten bietet der Biohof nun einmal im Monat Spezialitäten aus dem Eigenbau. Mit Musik!

Weingarten, Wien 21, Ecke Krottenhof-/Bründelgasse 32,

16./17. Juli, 24./25. September, 1./2. Oktober,

Info 0660/219 96 31, www.wein.nummer5.at

www.facebook.com

www.facebook.com/dieKocherei