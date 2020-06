Die Skepsis gegenüber Impfungen wächst

KURIER

Ursula Wiedermann-Schmidt

Die Krankheiten, die durchverhindert werden, sind nicht mehr im öffentlichen Bewusstsein. Deshalb wird nicht mehr der Nutzen gesehen, sondern es wird nur über mögliche Nebenwirkungen diskutiert. Hier ist eine Schieflage in der Sichtweise entstanden. In meiner Kindheit kannte ich die Mutter eines gleichaltrigen Kindes, die eine schwere Gehbehinderung aufgrund einer früheren Polioerkrankung hatte. So etwas sieht man heute nicht mehr. Deshalb fehlt vielen heute auch das Verständnis für. Im Vordergrund steht heute die Angst vor Nebenwirkungen durch– dabei ist die Verträglichkeit der heutigen Impfstoffe extrem hoch und Nebenwirkungen sind äußerst selten.Für jede im Impfplan empfohlenegibt es ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. So erkrankt von 1000 Ungeimpften, die sich mit Masern infizieren, einer an einer Gehirnentzündung als Folge der Infektion. Das Risiko einer solchen Gehirnentzündung nach einer Masernimpfung liegt bei eins zu einer Million, ist also um den Faktor 1000 niedriger.

Kann eine Infektion einen Entwicklungsschub auslösen?

Es gibt keine Daten, die das belegen. Im Gegenteil: Eine schwere Infektion kann für ein Kind traumatisch sein. Es kann zu einem Spitalsaufenthalt kommen, wo das Kind vielleicht von den Eltern getrennt ist und schon deshalb leidet. Abgesehen davon können bestimmte Erreger zu so schweren Krankheitsverläufen führen, dass körperliche oder geistige Dauerschäden die Folge sein können.

Ist der Sechsfach-Impfstoff zu belastend für ein Kleinkind?

Wir hatten in den 60er- und 70er-Jahren Impfstoffe, die bis zu 3500 Partikel – Antigene – enthalten haben, die die schützende Immunantwort auslösen. In dem heutigen Sechsfachimpfstoff sind es weniger als 30. Dadurch wird nur ein Bruchteil der speziellen Abwehrzellen unseres Immunsystem aktiviert, es kommt ganz sicher zu keiner Überlastung.

Die Impfempfehlungen wurden mehrfach erweitert – z. B. um die Rotaviren- oder die Pneumokokkenimpfung. Sind wirklich alle Impfungen notwendig?

Es stimmt, dass der Impfplan relativ dicht ist – besonders im ersten Lebensjahr. Das ist aber auch das Alter, in dem der Schutz vor Erkrankungen besonders wichtig ist, weil das Immunsystem mit der Abwehr von bestimmten Erregern überfordert sein kann. Daher haben die empfohlenen Impfungen ihre Berechtigung, weil das Immunsystem so vorbereitet wird, um Erkrankungen leichter abwehren zu können. Wenn aber die Durchimpfungsrate ausreichend hoch ist und so die Infektionskette reduziert wird, kann auch die Zahl der Teilimpfungen reduziert werden. Dazu müssen aber 85 bis 90 Prozent aller Kinder eines Jahrganges geimpft sein.

Sehr umstritten ist Aluminiumhydroxid als Zusatzstoff.

Schon bei kleinen Kindern ist die wöchentliche Aluminiumaufnahme durch die Nahrung 7- bis 23-mal höher als durch eine Impfung – das haben Untersuchungen des Paul Ehrlich Instituts in Deutschland gezeigt. Die Weltgesundheitsorganisation hat Grenzwerte für die maximal tolerierbare Aluminiumaufnahme herausgegeben. Diese können durch die in der Nahrung und in den Impfstoffen enthaltenen Mengen nie erreicht werden, es besteht also kein Risiko. Genauso ist es mit dem Thema Autismus: Auch hier wurden lange Zusammenhänge mit Impfungen behauptet. Heute ist das dank guter Studien eindeutig widerlegt.