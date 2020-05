Die Chancen und Ressourcen sehen

Ulla Konrad ist Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen.

KURIER: Warum greifen Sie gerade jetzt das Thema „Das Alter leben“ auf?

Ulla Konrad: Es ist sehr mit den Themen Arbeit und Pension verknüpft. Da ist es uns Psychologen wichtig zu sagen: Arbeit ist eine wichtige Säule für die psychische Gesundheit. Deshalb ist es sehr bedauerlich, wenn ältere Arbeitnehmer gekündigt werden und das Gefühl haben, sie sind nichts mehr wert. Wir brauchen Veränderung in zwei Bereichen: Einerseits müssen sich Unternehmen und Politik überlegen, wie der Erfahrungssschatz und die Reife älterer Mitarbeiter besser genützt werden können. Ältere Arbeitnehmer, die schon lange in einem Unternehmen sind, sind eine enorm wichtige Konstante. Das Zweite ist, dass in den Köpfen der Menschen ein Umdenken stattfinden muss: Ich muss mir mit 45, 50 Jahren überlegen, wie ich meine letzten 15, 20 Berufsjahre gestalten will.

Aber ist nicht für viele ein möglichst früher Pensionsantritt das höchste Ziel?

Die Frage ist: Wie kommt es dazu? Wieso geht die Motivation verloren? Es wird immer Anstrengungsvermeider geben, aber sie sind die Ausnahme. Wenn die Rahmenbedingungen in den Unternehmen besser wären, gäbe es weniger Frühpensionierungen. Eine erfüllte Arbeit hat immer auch eine soziale Komponente: Ich tausche mich mit den KollegInnen aus, erfahre Feedback und Wertschätzung. Wo das Umfeld stimmt, ist nicht nur die Arbeitszufriedenheit höher, auch die Krankenstände sind niedriger. Wir werden auch über neue Arbeitszeit- und Arbeitsmodelle reden müssen: Ein 65-Jähriger muss nicht alle drei Monate eine neue Computertechnologie erlernen. Aber er kann den Zusammenhalt innerhalb eines Teams fördern, er kennt die Abläufe, hat das grundlegende Wissen. Firmen die das schätzen, werden davon sehr profitieren. ArbeitspsychologInnen sind auf diesem Gebiet die Profis, die Unternehmen am besten beraten können.

Info: Tag der Psychologie im Rathaus

Thema „Das Alter leben – Geachtet. Selbstbestimmt. Umsorgt“ ist das Thema des „Tages der Psychologie“ am Samstag, 10. 11., von 10 bis 17 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse (freier Eintritt, barrierefreier Zugang).

Programm 10.00–10.30 h: Erfolgreich altern – was kann man tun?;

10.30–11.30 h: Das Altern der Zukunft – ohne einander und miteinander;

11.30– 12.00 h: Eröffnung;

12.00– 12.30 h: Hilfe – ich werde vergesslich! Ist das normal?

12.30 –13.30 h: Podiumsdiskussion: Das Alter leben – geachtet, selbstbestimmt, umsorgt;

13.30–14.00 h: Generationenkonflikte – was tun?;

14.00– 14.30 h: Mobilität von Senior­Innen;

14.30–15 h: Psychologischer Fachdienst im Seniorenheim;

15.00–15.30 h: Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige;

15.30– 16.00 h: Stationäre Betreuung älterer Menschen, ein Praxisfeld für die Psychologie;

16.00– 16.30 h: Suchtproblematik im Alter;

16.30–17.00 h: Alter(n)s- gerechtes Arbeiten! Was ist das, wie kann es realisiert werden?

