Der neue Riviera-Look für Männer: Wenn der Dandy Urlaub macht

In der Mittagssonne von Nizza steht Cary Grant und wartet auf sein Stichwort von Alfred Hitchcock. Das cremefarbene Hemd ist hauchdünn und sitzt perfekt, der Seidenschal um den Hals verleiht einen edlen Touch. Alles wirkt locker und doch elegant. In „Über den Dächern von Nizza“ machte der Hollywoodstar gemeinsam mit Filmpartnerin Grace Kelly die Côte d’Azur im Jahr 1955 auch zur modischen Bühne.

Mehr als 70 Jahre später erlebt genau dieser Look ein Comeback. Männer kleiden sich wieder wie auf einem endlosen Sommerurlaub zwischen Cannes, Saint-Tropez und den Italo-Urlaubsorten Portofino und Forte dei Marmi. Statt Streetwear in Form von Jeans und T-Shirt gibt es immer öfter Leinensakkos, locker fallende weiße Hemden, Loafer ohne Socken, Sonnenbrillen mit Filmstar-Attitüde und vor allem eines: offene Krägen. Das Hemd wird nicht bis oben zugeknöpft. Brusthaare oder Goldketterln dürfen im Sonnenschein blitzen.

Paradebeispiel Jude Law

So wie bei Jude Law, der den Dandy auf Strandurlaub wahrscheinlich wie kein anderer repräsentiert. Der Brite zeigt sich nicht nur im Beachklub im Riviera-Look, auch auf dem roten Teppich ist er braun gebrannt und mit mindestens drei offenen Hemdknöpfen zum Designer-Anzug zu bewundern.