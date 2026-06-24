Heiße Männermode in Mailand

Bei fast 40 Grad Celsius rissen sich die Gäste der Männerschauen in Mailand um ein ganz bestimmtes Accessoire. Influencer, Einkäufer, Journalisten und Prominente wedelten in den ersten Reihen mit ihren Fächern um die Wette. Und die Hitze bestimmt nicht nur die Mitbringsel (Mini-Ventilatoren und tragbare Klimaanlagen) der Geladenen, sondern sogar die Kalender der Modehäuser: Dior verschob seine Herrenschau in Paris heute Mittwoch kurzerhand auf den Vormittag, um den schlimmsten Temperaturen zu entgehen. Mailand zeigte bereits vor, wie sich Männer künftig durch immer heißere Sommer kleiden könnten: leichter, luftiger, lockerer. Die Badehose scheint allerdings dennoch die vernünftigste Antwort auf Europas Hitzewelle zu sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alessandro Garofalo Sonnenschirme und Fächer sind heiß begehrt bei den Gästen der Modeschauen.

Ein Amerikaner zeigt es in Mailand vor Einer der stärksten Mode-Impulse für den Sommer 2027 kam aus den USA. Ralph Lauren verwandelte Mailand erneut in ein stilisiertes Stück Amerika. Seine neue Kollektion ist ein lässig-luxuriöser Stilmix aus Sport und Eleganz. Baseballkappen treffen auf Krawatten, Rugbyshirts auf feine Sakkos, Collegestil auf Gentleman-Attitüde. Als „Gentleman Athlete“ bezeichnet der 86-Jährige seine neuesten Entwürfe, die dem derzeitigen Zeitgeist wie kaum eine andere Garderobe entsprechen. US-Kollege Thom Browne sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Der amerikanische Designer zeigte erstmals überhaupt in Mailand und bewies, dass seine eigenwillige Mischung aus Schuluniform, Maßschneiderei und Theater weiterhin funktioniert. Sein Debüt gehörte zu den meistdiskutierten Momenten der Woche.

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Dolce & Gabbana: Molto sexy, aber auch cool und jugendlich Zu den Höhepunkten der Männermode zählt aber auch die italienische Legende Dolce & Gabbana. Das Designduo präsentierte eine fulminante Kollektion mit der üblichen Sexyness, ließ aber jugendliche Energie und viele Retro-Vibes einfließen. Sehr kurze Shorts, Stickereien auf weiten Hemden und viel nackte Haut sorgen für sommerliche Leichtigkeit.

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Armani bleibt ruhig und stilvoll Bei Armani hingegen wurde es deutlich ruhiger. Die erste Herrenkollektion unter der kreativen Verantwortung von Silvana Armani setzt auf Naturfasern, weiche Silhouetten und entspannte Eleganz. Eine stilvolle Gegenbewegung zur oft überdrehten Luxusmode.

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Dünn, dünner, Prada Und dann wäre da noch Prada. Miuccia und Raf Simons schicken die Skinny-Hose zurück auf den Laufsteg, tief sitzend und extrem schmal. Dazu erneut dürre Models, die wie schon in der vorigen Saison Debatten über Körperbilder in der Modebranche auslösten. Nun zieht der Modezirkus weiter nach Paris. Die Temperaturen dort versprechen ähnlich schweißtreibend zu werden wie in Mailand. Der Fächer bleibt also das wichtigste Accessoire der Saison.

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