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Lifestyle

Heiße Männermode in Mailand

Fashion Week. Die glühende Hitze war Hauptakteur der Mailänder Modeschauen für die Männerkollektion 2027.
Christina Michlits
24.06.2026, 12:00

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Männer mit Gelsennetzen über dem Kopf als stilistisches Element bei Thom Browne.

Bei fast 40 Grad Celsius rissen sich die Gäste der Männerschauen in Mailand um ein ganz bestimmtes Accessoire. Influencer, Einkäufer, Journalisten und Prominente wedelten in den ersten Reihen mit ihren Fächern um die Wette.

Und die Hitze bestimmt nicht nur die Mitbringsel (Mini-Ventilatoren und tragbare Klimaanlagen) der Geladenen, sondern sogar die Kalender der Modehäuser: Dior verschob seine Herrenschau in Paris heute Mittwoch kurzerhand auf den Vormittag, um den schlimmsten Temperaturen zu entgehen.

Mailand zeigte bereits vor, wie sich Männer künftig durch immer heißere Sommer kleiden könnten: leichter, luftiger, lockerer. Die Badehose scheint allerdings dennoch die vernünftigste Antwort auf Europas Hitzewelle zu sein.

Thom Browne presents menswear collection at Milan Fashion Week

Sonnenschirme und Fächer sind heiß begehrt bei den Gästen der Modeschauen. 

Ein Amerikaner zeigt es in Mailand vor

Einer der stärksten Mode-Impulse für den Sommer 2027 kam aus den USA. Ralph Lauren verwandelte Mailand erneut in ein stilisiertes Stück Amerika. Seine neue Kollektion ist ein lässig-luxuriöser Stilmix aus Sport und Eleganz. Baseballkappen treffen auf Krawatten, Rugbyshirts auf feine Sakkos, Collegestil auf Gentleman-Attitüde.

 Als „Gentleman Athlete“ bezeichnet der 86-Jährige seine neuesten Entwürfe, die dem derzeitigen Zeitgeist wie kaum eine andere Garderobe entsprechen.

US-Kollege Thom Browne sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Der amerikanische Designer zeigte erstmals überhaupt in Mailand und bewies, dass seine eigenwillige Mischung aus Schuluniform, Maßschneiderei und Theater weiterhin funktioniert. Sein Debüt gehörte zu den meistdiskutierten Momenten der Woche.

Ralph Lauren presents its Spring/Summer 2027 men's collection in Milan

Ralph Lauren

Ralph Lauren presents its Spring/Summer 2027 men's collection in Milan

Ralph Lauren

Thom Browne presents menswear collection at Milan Fashion Week

Thom Browne

Thom Browne presents menswear collection at Milan Fashion Week

Thom Browne

Dolce & Gabbana: Molto sexy, aber auch cool und jugendlich

Zu den Höhepunkten der Männermode zählt aber auch die italienische Legende Dolce & Gabbana. Das Designduo präsentierte eine fulminante Kollektion mit der üblichen Sexyness, ließ aber jugendliche Energie und viele Retro-Vibes einfließen. Sehr kurze Shorts, Stickereien auf weiten Hemden und viel nackte Haut sorgen für sommerliche Leichtigkeit.

Dolce & Gabbana presents Spring/Summer 2027 men's collection at Milan Fashion Week

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week

Dolce & Gabbana

Armani bleibt ruhig und stilvoll

Bei Armani hingegen wurde es deutlich ruhiger. Die erste Herrenkollektion unter der kreativen Verantwortung von Silvana Armani setzt auf Naturfasern, weiche Silhouetten und entspannte Eleganz. Eine stilvolle Gegenbewegung zur oft überdrehten Luxusmode.

Giorgio Armani presents Spring/Summer 2027 men's collection at Milan Fashion Week

Armani

Giorgio Armani presents Spring/Summer 2027 men's collection at Milan Fashion Week

Armani

Dünn, dünner, Prada

Und dann wäre da noch Prada. Miuccia und Raf Simons schicken die Skinny-Hose zurück auf den Laufsteg, tief sitzend und extrem schmal. Dazu erneut dürre Models, die wie schon in der vorigen Saison Debatten über Körperbilder in der Modebranche auslösten.

Nun zieht der Modezirkus weiter nach Paris. Die Temperaturen dort versprechen ähnlich schweißtreibend zu werden wie in Mailand. Der Fächer bleibt also das wichtigste Accessoire der Saison.

Prada - Runway - Milan Fashion Week

Prada

A model presents a creation from the Prada Spring/Summer 2027 Milans Mens Fashion Week

Prada

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