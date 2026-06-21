Männer-Mode: Socke oder Sünde?

Endlich Sommer. Jetzt ganz offiziell. Und bei 30 Grad zieht auch der eleganteste/härteste/ lässigste Mann ganz gern mal seine Budapester, Semibrogues, Chelsea Boots, Cowboystiefel oder fetten Sneakers aus. Klar. Nur, was dann an die Füße? Und wie trägt man es am besten, um nicht an die eigenen Lehrer, Väter, Onkel oder Chefs zu erinnern, deren bequeme Sandalen und Schlapfen, die sie immer mit Socken trugen, der Inbegriff an Peinlichkeit war? Die Antwort ist: Ja. Genau so.

Slide-ins oder Slides, also exakt das, was früher einfach Schlapfen hieß, sind seit einiger Zeit bei jungen Männern DAS heiße Ding. Und ja, ausschließlich mit Socken. Sie stehen für absoluten Chill-Faktor, während die weißen Sportsocken, die akkurat bis zu den strammen Waden hochgezogen werden, eine gewisse Athletik symbolisieren. Nach dem Motto: Ich könnte jederzeit ins Fitnessstudio gehen – werde es heute aber vermutlich nicht tun.

Die legendäre „Adilette“ ist wieder hoch im Kurs. Von Adidas, ab 23 €, adidas.at ©Hersteller

Wer trägt so was? Männer zwischen 17 und 27 – und Dads, die zeigen wollen, dass sie noch so cool sind wie sie mit 25 nie waren. Aber Achtung, da ist der Mann in den besten Jahren ganz schnell im peinlichen Eck von „damals“.

Wer Crocs trägt, beweist entweder Mut oder Gleichgültigkeit ©Hersteller

Noch einen Schritt weiter gehen Crocs. Jahrelang galten die bunten Kunststoffschuhe als modischer Totalschaden. Heute haben sie Kultstatus. Wer Crocs trägt, beweist entweder Mut oder Gleichgültigkeit – und beides kommt erstaunlich gut an. Natürlich ebenfalls mit Socken.

Der Flip-Flop-Träger wiederum lebt geistig zwischen Badesee, Strandbar und Sonnenuntergang. Selbst wenn er gerade nur zum Supermarkt geht. Ideal für: Urlaub. Ausschließlich Urlaub. ➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"

So schön retro: „Offshore Sea Moss“ Flip-Flops im angesagten Dad-Design von Reef, ab 89,99 €, reef.eu ©Hersteller

Und dann wären da noch die Gegenentwürfe, die am grundsätzlichen Schuh-Konzept festhalten. Espadrilles etwa sagen: Ich trinke Weißwein auf sonnenüberfluteten Terrassen und kenne mindestens eine italienische Insel, die noch nicht vom Massentourismus entdeckt wurde.

Früher das Jesolo-Jugend-Gegenstück zu Vatis „Badeschlapfen“, heute eher für Herren im „besten Alter“: Espadrilles „Pablo“ von Castaner, ab 115 €. Bitte immer ohne Socken! castaner.com ©Hersteller

Für Männer, die lässig wirken möchten, ohne jemals schlampig auszusehen. Socken? Gott bewahre! Vielleicht lassen deshalb die ganz jungen die Finger davon, wer weiß?

„Mein Großvater hatte schon eine Segelyacht“, signalisieren die Träger von Boat Shoes. Ob das stimmt oder nicht, ist so was von egal, man assoziiert die leichten Lederschuhe einfach mit Old Money, Hamptons, Sommerhaus am Meer.

So sieht sommerliches Old Money aus: „Classic 2-Eye Boat Shoe“ von Timberland, ab 160 €, timberland.com ©Hersteller

Socken würden diese Illusion zerstören, für die ist an Bord einer Segelyacht kein Platz.

Zeitloser Sommer-Chic, der „2750 Classic“ von Superga, ab 75 €, superga.com ©Hersteller