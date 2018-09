Zurcaroh: Von ganz unten nach ganz oben

Kein leichter Weg

Standing ovations und lautstarker Jubel zeigten: Gründer und Choreograf Peterson de la Cruz Hora bewies ein weiteres Mal das richtige Händchen beim Kreieren der Show. Einfach, war der Weg bis zum Finale der amerikanischen Talente Show für den Brasilianer jedoch nicht.

Cruz Hora wuchs in seiner Heimat in ärmlichen Verhältnissen auf. Um turnen zu können, musste er jeden Tag zwei Stunden zum Training zu Fuß gehen. "Wenn du den Wettkampf gewinnst, bekommst du ein Fahrrad", sagte einst ein Trainer zu ihm und weckte damit den Kampfgeist des Brasilianers. 2007 rief Cruz Hora seine erste eigene Akrobatikgruppe in Brasilien ins Leben. Noch im selben Jahr nahm er mit ihr an der World Gymnaestrada in Dornbirn in Vorarlberg teil. Die Liebe bewegte ihn in Vorarlberg zu bleiben. 2009 gründete er in Götzis die Akrobatikgruppe „Zurcaroh“– deren Name den Nachnamen des Brasilianers rückwärts gelesen ergibt.