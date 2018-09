Zurcaroh im AGT-Finale: "Jetzt wollen wir nach Las Vegas"

Jetzt warten die Fans weltweit auf die Finalshow am 18. September. Was genau dort zu sehen sein wird, ist noch unklar. "Es geht erstmal zurück nach Vorarlberg. Dort wird am Sonntag auf jeden Fall fleißig den ganzen Tag trainiert. Die Woche darauf geht es dann wieder ab in die Schule und in die Arbeit. Trotzdem werden wir sicher noch drei bis vier Trainings unter der Woche brauchen, um eine tolle Show auf die Beine zu stellen", sagt Hämmerle.

Sollten die Akrobaten den Titel holen, steht bereits jetzt fest, was sie mit dem Preisgeld von einer Million Dollar machen werden. "Wir möchten mit dem Geld Sozialprojekte unterstützen und in Brasilien unser eigenes Projekt gründen", erklärt Hämmerle. Das Ziel: Kinder, die in Favelas aufwachsen, mit schulischer Unterstützung und einem akrobatischen Projekt von der Straße zu holen. Hintergrund ist vor allem die persönliche Geschichte des Gründers und Choreografen. Peterson de la Cruz wuchs selbst in einer Favela auf, mithilfe des Sports schaffte er es aus den ärmlichen Verhältnissen.

Neben dem Sieg gibt es laut Hämmerle nur eines, was ihren Erfolg toppen könnte: "Eine Show in Las Vegas, das ist unser großes Ziel."