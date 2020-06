Zoo-Insassen droht Nottötung

Mit lautem Brummen und Quietschen windet sich ein Bummelzug den steilen Weg hinauf zu einem Plateau mit malerischem Blick auf das Pyhrn-Priel-Massiv. Rechts und links grasen Lamas, Esel wälzen sich in der staubigen Erde, Wölfe ziehen wachsamen Auges ihre Runden.

Am Steuer sitzt Josef Streicher, Pächter des Wild- und Erlebnisparks Enghagen in Roßleithen.

„Dieser Zug ist einer von zwei genehmigten in Österreich. Alle anderen fahren schwarz in den Tierparks“, sagt er. In dieser Information schwingt gewisse Ironie mit. Der Bummelzug gilt nämlich als eines der wenigen legalen Dinge hier. Sämtliche baulichen Objekte – dazu gehören Tierunterstände, Futterstellen und sanitäre Anlagen – sind im Juli amtlich gesperrt worden. Das Eigentümer-Ehepaar Hermann und Mireille Schmidleitner hat bisher jede Frist, die maroden Bauten zu sanieren, verstreichen lassen.