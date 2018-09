Blick in die Welt der Zeugen Jehovas: Gehen Sie zu weit?

Er hat sich das nicht ausgesucht. Die Zeugen Jehovas traten in sein Leben, da war er gerade einmal sechs Jahre alt. In seinem Buch „Jehovas Gefängnis“ berichtet Oliver Wolschke, wie ihn sein Glaube gefangen genommen hat.

Der heute 33-jährige Berliner ist seit zwei Jahren kein Zeuge mehr. Doch er erinnert sich im Buch und im Interview mit dem KURIER noch sehr genau, wie er als Kind behandelt wurde, wie er später trotz seiner inneren Zweifel andere Menschen missionierte und wie schwer es ihm und seiner Frau fiel, sich aus der geistigen Gefangenschaft zu lösen.

KURIER: Herr Wolschke, erlebten Sie Ihre Zeit bei den Zeugen Jehovas als Gefängnis?

Oliver Wolschke: Als Zeuge Jehovas entwickelt man neben seinem authentischen Ich ein zweites, ein Zeugen-Ich. Dieses andere Ich übernimmt mit der Zeit die Kontrolle – und unterdrückt die eigenen Gefühle, die eigenen Wünsche. Das Perfide daran: Man hat das Gefühl, dass man alles freiwillig, aus innerer Überzeugung tut.

Wie haben Sie die Zeugen als Kind wahrgenommen?

Meine Mutter hatte sich von meinem Vater scheiden lassen und zog mit mir in einen anderen Stadtteil von Berlin. Sie steckte gewissermaßen in einer Lebenskrise und sie hatte noch keinen Anschluss in der neuen Umgebung gefunden. Die Zeugen Jehovas klingelten genau in diesem Moment an unsere Wohnungstür.