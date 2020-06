Zentralmatura: Nervös, aber nicht panisch

Dass sie einmal den Moment herbeisehnen würde, an dem ihre Tochter die Schule beendet, hätte sich Maria M. nie gedacht: "Mein Kind war immer eine gute Schülerin. Jetzt ist sie in der 8. Klasse und bringt plötzlich Fünfer nach Hause. Ursache sind Lehrer, die den Druck rund um die Zentralmatura an die Schüler weitergeben." Das wirke sich auf das Familienleben aus: "Jede Woche will mein Kind einmal alles hinschmeißen. Ich muss dann Psychotherapeutin spielen", ärgert sich die Mutter.

Die neue Matura zehrt auch an den Nerven der Direktoren. Eine Psychotherapeutin erzählt gar, "dass vier Schulleiter bei mir in Behandlung sind, die mit dem Druck nicht fertig werden." Ein – noch gelassener – Schulleiter weiß, was seine Kollegen und viele Lehrer so stört: "Das Projektmanagement des Bifie, das die Matura vorbereitet, ist miserabel. Es fehlt der führende Kopf, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Stattdessen gibt es -zig Arbeitsgruppen, die etwas in die neue Matura hineinmonieren. Und dann weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Bis heute warten wir auf die gesetzliche Durchführungsbestimmung für die neue Reifeprüfung."