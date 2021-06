Zentralmatura-Aufgabe: Kritik von IG Autoren

Aufgabe ist, das Gedicht „Reklame“ von Ingeborg Bachmann zu analysieren. Gefordert wird, im Gesamtausmaß von 405 bis 495 Wörtern die inhaltlichen Ebenen des Gedichts zu bestimmen, den Zusammenhang zwischen Titel, Form und Inhalt zu erklären und die Aktualität des Gedichts zu beurteilen, indem die Schülerinnen und Schüler es auf ihre Erfahrungen mit der Werbe- und Konsumwelt von heute beziehen sollen.

Die IG Autoren kritisiert die Aufgabe. „Mit keinem Wort wird den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit eingeräumt, auf das Gedicht als eigenständiges Kunstwerk sprachlich und inhaltlich jenseits der auf ihre Erfahrungen bezogenen Aktualisierungsfrage einzugehen. Im eigentlichen Sinn kann man bei diesen Arbeitsaufträgen überhaupt nur sehr bedingt von einer Interpretation sprechen. Zur Person, zum Denken und zur Lebenspraxis der Autorin Ingeborg Bachmann, zur Werbe- und Konsumwelt von damals, mit der die Kandidatinnen und Kandidaten jene von heute kontrastieren sollen, fehlt jegliche Information“, heißt es in einer Stellungnahme von Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autoren.

Hinzu komme, dass in der "Info-Box" zur Autorin Ingeborg Bachmann lediglich folgende Angaben zu finden sind: " Ingeborg Bachmann (1926 – 1973), österreichische Schriftstellerin.“ Die originale Textgestalt des Gedichts für die Prüfungsaufgabe werde außerdem verändert. In der Originalversion ist der Titel des Gedichts in Großbuchstaben geschrieben, nicht so in der Übungsaufgabe. Aus Sicht der IG Autoren fehle dem Bifie die Kompetenz zur Erstellung der Matura-Aufgaben. Die aktuelle Veröffentlichung sei eine weitere Bestätigung ihrer Ansicht, dass das Bifie nicht die Prüfungsaufgaben der Zentralmatura erstellen solle.